Poslední noc newyorských dvojčat. Rozhodnutí z 10. září některým lidem zachránilo život

Byl to den, kdy Lleyton Hewitt slavil vítězství nad Petem Samprasem v US Open, New York očekával primárky, ve kterých veřejný obhájce Mark Green sváděl vášnivý souboj s prezidentem městské části Bronx Freddym Ferrerem. Madison Square Garden se otřásala velkou show Micheala Jacksona. Objevila se tam také Whitney Houston, Britney Spears nebo Elizabeth Taylor.
Starosta Guliani 11. září ráno znovupokřtil hasičskou stanici Engine 73, Ladder 42 v Bronxu. Nikdo netušil, čeho bude za pár hodin svědkem. Na náměstí před Světovým obchodním centrem probíhaly poslední kulturní akce se sérií bezplatných letních zábav. Žilo to i v samotných věžích.
Zábava na 107. patře Severní věže a úklidoví pracovníci
Na 107. patře Severní věže tu noc probíhala zábava. Mezi devátou a desátou večerní se obloha konečně vyjasnila a déšť ustal. Ve vlhkém zářijovém večeru se nikomu moc nechtělo domů, přesto většina účastníků domů odešla. Někteří tu ale zůstali. Ti, které odchod domů zachránil, vypovídali, že na chodbách již potkávali ranní směny úklidových pracovníků. Osoby, které ve věžích později zahynuli.
Toto jsou záběry z onoho deštivého dne nad New Yorkem.
Moniku zachránil telefonát přítele
Monika Bravo byla na 92. patře. Sbírala materiál pro časosběrné video a natáčela odpolední bouřku. Dění na nebi jí přišlo tak zajímavé, že zvažovala zůstat tu přes noc až do rána a natočit 24 hodinový záznam. Byl by to poslední záznam Dvojčat. K němu ale nedošlo.
Když po deváté večerní přestalo pršet, přišel za ní její kolega Michael Richards. Plánovali tu zůstat spolu, ale Monice poté volal přítel, že by měla jít domů, vždyť ještě ani nejedla… Monika tedy odešla a její kolega zůstal. Druhého dne ráno zahynul.
Poslední lístek z 10. září, který nakonec propadl
V roce 2009 věnoval Evan Kuz místnímu muzeu vstupenku na vyhlídkovou plošinu Dvojčat. Byla koupena 10. září a Evan Kuz se tu měl sejít se ženou jménem Kamilla, se kterou se čerstvě seznámil. Toho dne však pršelo, takže se dohodli, že na vyhlídku půjdou až druhý den. Sraz měli v 8:45 hodin. O minutu později do Dvojčat narazilo první letadlo.
Sešli se nakonec až o den později, kdy oba s úlevou zjistili, že v osudný den dojít na smluvenou schůzku naštěstí nestihli.
Tohle je kus historie,“ vzpomínal Kuz. „Myslím, že patří do rukou jiných lidí než mých.“
Zdroje článku: 911memorial.org, lithub.com, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková