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Poslední měsíce byly nejhorší v mém životě, říká lídr Pirátů po debaklu v Plzni

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Dosud měli čtyři křesla, teď nebudou mít žádné. Piráti v Plzni získali jen 4,89 procenta hlasů. Lídr Pavel Bosák neskrýval zklamání a na sociálních sítích promluvil o rozkolu ve straně, o kterém se už nějakou dobu proslýchá. Podle svých slov zažil z vlastních řad mnoho nenávisti.
Poslední měsíce byly nejhorší v mém životě, říká lídr Pirátů po debaklu v Plzni

Poslední měsíce byly nejhorší v mém životě, říká lídr Pirátů po debaklu v Plzni

Zdroj: Pavel Bosák (sociální sítě)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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