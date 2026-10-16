Poslední Flanker: Su-35BM uveze 8 tun zbraní a vydrží 9 G, jeho radar ale za světovou špičkou zaostává

Nejmodernějším členem téhle rodiny je Suchoj Su-35BM Flanker-E, přezdívaný „Poslední Flanker“. Označení působí nepřehledně, ale jde o jeden a tentýž stroj: Su-35BM a Su-35S jsou dvě jména pro stejný letoun, který se do výzbroje dostal v roce 2007. Je to jednomístný víceúčelový bojový stroj, který umí jak vzdušný souboj, tak útoky na pozemní a námořní cíle.
Poznáte ho podle toho, co na něm chybí: žádná kachní křídla
Základem Su-35BM je Suchoj Su-27 Flanker, zavedený do služby už v roce 1985. Mezi příbuznými stroji se dá rozeznat jednoduchým trikem: nemá kachní křídla, tedy malé plošky před hlavním křídlem, které u jiných verzí Flankeru nechybí.
Vysoká manévrovatelnost z něj dělá nepříjemného soupeře hlavně v boji na krátkou vzdálenost, kde se dostává ke slovu ovladatelnost draku a schopnost rychle měnit polohu letounu. Od vstupu do služby v roce 2007 se tak Su-35BM stal strojem, se kterým ruské letectvo počítá jako s hlavní silou stíhacího letectva.
Proč je Irbis-E za špičkou, i když dohlédne na 400 kilometrů
Srdcem senzorů je radar Irbis-E typu PESA, tedy s pasivním elektronicky řízeným polem. Jeho dosah se uvádí až 400 kilometrů, což z něj v době zavedení dělalo velmi schopný systém. Slovo „údajně“ je ale u takových čísel na místě, protože deklarovaný dosah radaru platí za ideálních podmínek a proti velkému cíli.
Podstatnější je typ technologie. Moderní bojové letouny používají radary AESA s aktivním polem, a proti nim Irbis-E technologicky zaostává. Su-35BM tak nastupuje do souboje se senzorem, který patří do předchozí generace.
Druhým klíčovým prvkem je systém elektronického boje L175M Khibiny-M. Jeho skutečná účinnost, zejména proti protivzdušné obraně, je přinejmenším sporná, a slabina v elektronickém boji se u letounu, který má operovat nad bráněným územím, počítá dvojnásob.
Mach 2,25, dostup 18 kilometrů a přetížení, které drak vydrží
Su-35BM je na stíhačku pořádný kus techniky. Měří 21,9 metru na délku, rozpětí křídel má 15,3 metru a maximální vzletová hmotnost dosahuje 34,5 tuny. Tyhle rozměry vysvětlují, proč letoun unese tolik paliva i zbraní, a zároveň proč jde o drahý cíl, který se na radaru neschová snadno.
Pohon obstarává dvojice motorů s vektorováním tahu, tedy s výstupními tryskami, které mění směr proudu plynů. To je hlavní důvod obratnosti stroje a konstrukce na to musí stačit: drak snese přetížení minimálně 9 G.
Nejvyšší rychlost je Mach 2,25, dolet 3 600 kilometrů a dostup 18 kilometrů. Díky tankování za letu je Su-35BM teoreticky schopný doletět kamkoliv na Zemi, jenže tahle teorie stojí a padá s dostupností tankerů na trase.
Dvanáct závěsníků uveze 8 tun pum i protilodních střel
Ve vnitřní výzbroji má Su-35BM kanon ráže 30 milimetrů, hlavní sílu ale nese zvenčí. Dvanáct závěsníků pod křídly a trupem pojme munici a vybavení o hmotnosti až 8 tun, což je nosnost, kterou si letoun může rozdělit mezi střely na dlouhou vzdálenost a těžkou munici na pozemní cíle.
Pro vzdušný boj je nejzajímavější radarově naváděná střela R-37M s dosahem až 400 kilometrů, určená k ničení cílů dávno předtím, než se protivník přiblíží. Na krátkou vzdálenost slouží třeba R-73, která se hodí k manévrovatelnosti draku.
Šíře nabízené výzbroje je to nejsilnější, co Su-35BM má. Nosí různé typy pum včetně klouzavých s modulem UMPK, odpaluje řízené střely Ch-59, protilodní P-800 Oniks i protiradiační Ch-51.