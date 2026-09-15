Poslední boj nezapomenutelného herce ze Sám doma: Tim Curry podlehl těžkým nemocem. Zpět do práce se vracel i z vozíku

Tim Curry zemřel 25. srpna 2026 ve svém domě v Los Angeles. Bylo mu 80 let. Jeho smrt potvrdila manažerka Marcia Hurwitz, která uvedla, že herec zemřel pokojně. Curry po sobě zanechal kariéru trvající téměř šest desetiletí a desítky filmových, televizních i divadelních rolí. Za svou práci byl mimo jiné třikrát nominován na cenu Tony a získal také cenu Emmy. Pro jedny byl navždy Dr. Frank-N-Furterem z The Rocky Horror Picture Show, pro jiné Pennywisem z To. A další si ho vybaví jako svérázného hotelového manažera Hectora ze Sám doma 2 nebo profesora Oldmana ze Scary Movie 2. Foto: 20th Century Fox Co bylo příčinou smrti?
Dokumenty losangeleského okresního úřadu veřejného zdraví, které získal
magazín People, ukazují, že hlavní příčinou smrti byla koronární choroba srdeční. Jako další významné faktory byly uvedeny prodělaná mrtvice a rakovina ledvin.
Curry měl přitom se zdravím vážné problémy už řadu let. V roce 2012 prodělal těžkou cévní mozkovou příhodu, která ho na dlouhou dobu vyřadila z běžného života. Musel podstoupit operaci kvůli dvěma krevním sraženinám v mozku a následně se znovu učil mluvit. Levá strana těla zůstala ochrnutá a herec až do konce života používal invalidní vozík.
Foto: 2000 Columbia Pictures Ani po mrtvici nepřestal pracovat
Po mrtvici v roce 2012 se ale práce nevzdal. Vrátil se jako vypravěč v televizních projektech a pokračoval v dabingu. V roce 2016 se objevil v televizním návratu The Rocky Horror Picture Show: Návrat v čase, kde si zahrál kriminologa. V roce 2020 se dokonce znovu objevil jako Frank-N-Furter při benefičním čtení The Rocky Horror Show.
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Jeho poslední filmovou rolí byl horor Stream z roku 2024. Curry navíc stihl natočit své scény pro připravované pokračování Stream 2: Sudden Death. Tvůrci následně oznámili, že film bude věnován právě jemu.
Foto: Warner Bros. Television Začínal u muzikálu Vlasy
Curry se narodil 19. dubna 1946 v anglickém hrabství Cheshire. Na univerzitě v Birminghamu studoval drama a angličtinu a jeho první profesionální hereckou zkušeností byla v roce 1968 londýnská inscenace muzikálu
Vlasy.
K velké příležitosti se ale dostal vlastně náhodou. Richard O'Brien, se kterým se Curry znal právě z Vlasů, ho v roce 1973 pozval na konkurz do nového muzikálu The Rocky Horror Show. Curry získal hlavní roli a prakticky přes noc se stal hvězdou londýnské divadelní scény.
O dva roky později přišla filmová verze a z muzikálové sci-fi komedie se postupně stal kult. Zajímavé přitom je, že film při premiéře žádným velkým hitem nebyl. Jeho sláva rostla postupně díky půlnočním projekcím a interakci diváků, která se stala nedílnou součástí celého fenoménu.
Foto: 20th Century Fox Pennywise se stal noční můrou
V roce 1990 si zahrál děsivého klauna v televizní adaptaci románu Stephena Kinga To. Curryho výkon se zapsal do hororové historie. Jeho Pennywise byl nepříjemný právě tím, že dokázal během okamžiku přejít od téměř přátelského úsměvu k naprostému děsu.
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Sám Curry přitom nebyl hercem, který by se nechal zařadit do jedné škatulky. V roce 1985 si zahrál Pána temnoty v Legendě Ridleyho Scotta po boku mladého Toma Cruise. Ve stejném roce se objevil také jako komorník Wadsworth v černé komedii Na stopě. Později přišla role v Tajemném ostrově pokladů, v Annie, Sám doma 2 nebo Třech mušketýrech.
Foto: Warner Bros. Television Tim Curry zpíval, hrál a rozhodně se nenudil
Curry se nikdy nespokojil pouze s herectvím. Vydal tři studiová alba a na přelomu 70. a 80. let koncertoval v USA i Německu. Jeho píseň I Do the Rock se dokonce dostala do amerického žebříčku Billboard.
A jeho život rozhodně nebyl tak uhlazený, jak by se mohlo zvenčí zdát. Ve svých pamětech Vagabond, které vyšly v roce 2025, otevřeně psal o divokém období v New Yorku, užívání kokainu i problémech s alkoholem. Popsal například situaci z představení Amadeus, kdy byl kvůli kokainu během vystoupení natolik mimo, že si toho všiml jeho spoluhráč Ian McKellen. Právě tato zkušenost ho přiměla přestat drogy užívat v pracovním prostředí.
Tim Curry nikdy nebyl klasickou hollywoodskou hvězdou. Byl trochu podivín, trochu provokatér, výjimečný divadelní herec a především někdo, kdo se nebál riskovat.
Zdroje: People, Los Angeles Times, Variety, The Guardian, Tim Curry