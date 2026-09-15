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Poslední boj nezapomenutelného herce ze Sám doma: Tim Curry podlehl těžkým nemocem. Zpět do práce se vracel i z vozíku

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Tim Curry patřil mezi herce, které si člověk zapamatuje na první pohled. Dokázal být děsivý, výstřední, komický i dokonale charismatický a během kariéry vytvořil několik postav, na které se nezapomíná. Nyní se svět dozvěděl, co stálo za jeho odchodem.
Poslední boj nezapomenutelného herce ze Sám doma: Tim Curry podlehl těžkým nemocem. Zpět do práce se vracel i z vozíku

Poslední boj nezapomenutelného herce ze Sám doma: Tim Curry podlehl těžkým nemocem. Zpět do práce se vracel i z vozíku

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

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