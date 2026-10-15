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Posílali si intimní dopisy, ale drželi si odstup. Čajkovský se se svou největší láskou nesměl nikdy vidět

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Přes tisíc dopisů za čtrnáct let, roční renta šest tisíc rublů, a ani jeden společný oběd. Příběh skladatele a jeho mecenášky nemá v dějinách hudby obdobu.
Posílali si intimní dopisy, ale drželi si odstup. Čajkovský se se svou největší láskou nesměl nikdy vidět

Posílali si intimní dopisy, ale drželi si odstup. Čajkovský se se svou největší láskou nesměl nikdy vidět

Zdroj: Foto: Picryl
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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