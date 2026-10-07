Porušil slovo podruhé, řekl Ronaldo o trenérovi Portugalska. Kapitán opustil sraz a nechce žádné polehčující okolnosti

Oslo, 27. září, druhý poločas zápasu Ligy národů. Jednačtyřicetiletý kapitán se u postranní čáry rozcvičuje. Ráno mu trenér řekl, ať počítá zhruba s půlhodinou hry, a Ronaldo souhlasil, přestože podle společného plánu tenhle zápas vůbec hrát neměl. Portugalsko vyhrálo 2:1, Ronaldo ale na trávník nevkročil. To bylo podle něj první porušené slovo. Druhé přišlo o pár dní později na tiskové konferenci. Výsledkem je odchod nejslavnějšího portugalského fotbalisty ze srazu den před zápasem s Dánskem a otevřený spor, který není jen o uražené hvězdě. Střetávají se v něm dva principy: autorita trenéra a výjimečné postavení kapitána, který po 24 letech v reprezentaci očekává jiné zacházení.
Půlhodina, která nepřišla
Jádrem sporu je řízení minut. Po mistrovství světa 2026 měl Ronaldo podle vlastních slov připravenou rozlučkovou zprávu, svaz FPF ho však přemluvil, aby v reprezentaci pokračoval. S novým selektorem Jesusem se pak domluvili, že v podzimním okně neodehraje všechny čtyři zápasy. Utkání v Norsku v jeho programu původně nebylo.
V den zápasu se plán změnil. Jesus podle Ronaldovy verze přišel s tím, že by mohl nastoupit asi na 30 minut. Kapitán kývl a od přestávky se chystal na hru. Střídání ale nepřišlo. Dlouhé rozcvičování bez nasazení je ve fotbale gesto, kterému rozumí hráči na lavičce i diváci na tribunách. U hráče s Ronaldovou minulostí se navíc okamžitě stává titulkem.
Jesus celou situaci od začátku zlehčoval. Před zápasem s Dánskem řekl, že nejde o velký problém a že rozhodnutí, kdo nastoupí, patří trenérovi. Ronaldo je podle něj symbol, „ale práva jsou stejná“. Jedna věta, a je v ní celý konflikt.
Osm bodů pro tiskovou konferenci
Druhé porušení je složitější a pro Ronalda zjevně bolestivější. Podle jeho prohlášení se po Oslu sešel s Jesusem a Simãem Coutinhem. Ze schůzky měl vzniknout osmibodový dokument, podle kterého měl trenér veřejně vysvětlit, co se stalo. Mezi body podle dostupných citací patřily tyto:
- plán rozložení minut navrhl trenér, ne Ronaldo,
- kapitán nijak nerozporoval rozhodnutí realizačního týmu,
- zápas s Norskem původně v plánu nebyl,
- rozcvičení bez následného nasazení byla chyba.
Ronaldo tvrdí, že Jesus na tiskové konferenci mluvil jinak a tónem, který soukromé dohodě neodpovídal. Brazilský server Terra, který přinesl detaily dokumentu, k nim připojil i vložený instagramový příspěvek. Celé znění originálu se nám přímo ověřit nepodařilo, vycházíme proto z citací v médiích.
Výsledek je známý. Ronaldo 30. září opustil sraz v Kodani a krátce poté na sociálních sítích napsal, že důvody vysvětlí „v pravý čas“. Svaz reagoval strohým prohlášením, které citoval deník A Bola. Potvrdil odchod a oznámil, že příprava na Dánsko a Norsko pokračuje se zbývajícími 24 hráči. O příčině neřekl nic.
Dlouhé vysvětlení zveřejnil Ronaldo až 6. října na Instagramu. Mluví v něm o „absolutní ztrátě důvěry“ v trenérovo slovo. Podle nás je to nejdůležitější věta celého prohlášení. Zlom nenastal ve chvíli, kdy Ronaldo nehrál, ale ve chvíli, kdy po druhém podle něj porušeném slibu usoudil, že ztráta důvěry váží víc než povinnost kapitána zůstat s týmem.
Kapitán, který žádá trest
Prohlášení má zvláštní dvojí tvář. Ronaldo se v něm omlouvá spoluhráčům a žádá, aby svaz jeho odchod posoudil a případně potrestal „bez polehčujících okolností“. Jako kapitán podle svých slov nese větší odpovědnost než ostatní, a proto nechce, aby mu status legendy trest zmírnil.
Zároveň ale veřejně a velmi podrobně popisuje soukromé dohody, schůzky i jména přítomných. Trenéra tím staví do pozice, ze které se bez další eskalace těžko odpovídá. Hráč, který u trestu žádá stejné zacházení jako ostatní, si tak zároveň nárokuje výjimečný přístup v komunikaci a rozhodování. Tenhle paradox podle nás vystihuje spor lépe než otázka, kdo měl v Oslu pravdu.
O trestu svaz zatím nerozhodl. Ronaldo mu čelit může, konečné disciplinární rozhodnutí ale veřejně známé není.
Vztah obou mužů přitom nezačínal nepřátelsky. Jesus se selektorem stal 10. července 2026 po odchodu Roberta Martíneze a podepsal smlouvu do roku 2030. Jde o jeho první reprezentační angažmá; dříve vedl Benficu, Flamengo, Al Hilal i Al Nassr, kde s Ronaldem spolupracoval. Portugalský Observador připomíná, že kapitán jeho jmenování veřejně chválil jako „perfektní volba“. Za necelé tři měsíce se z perfektní volby stal trenér, jehož slovu Ronaldo nevěří.
Portugalsko bez Ronalda vyhrává
Sportovní realita zatím mluví ve prospěch trenéra. Portugalsko podle UEFA zvládlo všechny čtyři úvodní zápasy skupiny A4 a má 12 bodů. Po Ronaldově odjezdu vyhrálo 1. října v Dánsku 4:2 a 4. října doma porazilo Norsko 2:1.
Hlavním vítězem situace je Gonçalo Ramos. V Kodani hrál na hrotu rozestavení 4-2-3-1 (za ním Neto, Bruno Fernandes a Rafael Leão) a skóroval. Proti Norsku znovu nastoupil v základní sestavě a v 79. minutě rozhodl. Pro Ramose to není poprvé. Na mistrovství světa 2022 posadil tehdejší kouč Fernando Santos Ronalda proti Švýcarsku na lavičku a Ramos při výhře 6:1 nastřílel hattrick.
Kabina se veřejně nepostavila jednotně na žádnou stranu. Mluví za ni výsledky, a ty Jesusovi hrají do karet.
Ronaldo se s reprezentací rozloučit nechce. Pokud bude zdravý, bude hrát za klub a dávat góly, chce být po případném trestu k dispozici. Řeči o rozlučkovém zápase odmítá. Jesus podle zpravodajství ČTK pro iDNES.cz po zápase s Norskem řekl, že s Ronaldem problém nemá a bude na hráči, zda případnou nominaci přijme. Teoreticky je tak na tahu hráč, prakticky ale rozhoduje trenér. V listopadu Portugalsko čekají Dánsko a Wales.
Od Manchesteru po Saipan
Ronaldo podobnou situaci nezažívá poprvé. V říjnu 2022 odmítl v Manchesteru United nastoupit jako náhradník proti Tottenhamu a odešel před koncem utkání. Erik ten Hag ho za to vyřadil ze sestavy na zápas s Chelsea. O pár týdnů později Santos veřejně kritizoval jeho reakci na střídání proti Jižní Koreji a v dalším zápase ho nechal na lavičce.
V jiných reprezentacích se podobné spory řešily tvrdě. Roy Keane byl před mistrovstvím světa 2002 po hádce s Mickem McCarthym poslán z irského soustředění na Saipanu domů a svaz to označil za rozhodnutí trenéra v zájmu týmu. Francie na mistrovství světa 2010 je extrémnější případ: po vyhazovu Nicolase Anelky hráči bojkotovali trénink a následovaly zákazy startů, včetně trestu pro kapitána Patrice Evru. Ronaldův případ je zatím mírnější a zvláštní tím, že si trest kapitán řekl sám.
Z českého pohledu je spor zatím vzdálený. Česko hraje Ligu národů ve skupině A3 s Chorvatskem, Anglií a Španělskem, s Portugalskem se tedy nepotká. Přímý dopad by přišel až při pozdějším losu, baráži nebo turnaji. Zápasy Ligy národů v Česku podle přehledu vysílacích partnerů UEFA vysílají ČT sport a Sport1 TV.
Po 24 letech v reprezentaci stojí Ronaldo před otázkou, kterou mu dřív nikdo nekladl: jestli se tým, který právě dvakrát vyhrál bez něj, ještě bude přizpůsobovat jemu. Jesus zatím odpověděl sestavou. Ronaldo osmibodovým výčtem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner