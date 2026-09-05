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Poruchy vodovodní sítě na Pardubicku raketově vzrostly. Za léto jich bylo skoro dvakrát více než loni

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Letošní léto bylo pro vodárenskou síť na Pardubicku výrazně náročnější než to loňské. Vodovody a kanalizace Pardubice evidují od června do konce srpna celkem…
vodovod1

vodovod1

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