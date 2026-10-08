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Portland dostal zpátky Lillarda a přivedl Moranta. První zápas ukázal dvojici, která se musí naučit dělit o jeden míč

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Damian Lillard oblékl po více než třech letech znovu dres Portlandu a při přípravném vítězství nad Golden State dal za 19 minut 15 bodů. Poprvé zároveň nastoupil vedle Ja Moranta. Trail Blazers tak začínají skládat dvojici rozehrávačů, kteří dokážou obranu ničit úplně jiným způsobem.
Portland dostal zpátky Lillarda a přivedl Moranta. První zápas ukázal dvojici, která se musí naučit dělit o jeden míč

Portland dostal zpátky Lillarda a přivedl Moranta. První zápas ukázal dvojici, která se musí naučit dělit o jeden míč

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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