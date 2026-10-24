Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Portál Govorit Evropa papouškuje Putina, a to i česky. Připomíná kauzu Voice of Europe

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Adresu v centru Budapešti nově uvádí jako sídlo své redakce portál Govorit Evropa, od letoška zahrnutý do protiruských sankcí ve Velké Británii. Název stránky nápadně připomíná předloni rozkrytou kauzu Voice of Europe kolem ruského financování stejnojmenného webu působícího z Prahy. V textech Govorit Evropa se opakuje i jméno Putinova přítele Viktora Medvedčuka, který stál i
profimedia-0942873782

profimedia-0942873782

Zdroj: Ruský prezident Vladimir Putin na investičním fóru Rusko volá. Foto: Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:00

Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Proč potřebujeme pravdu a lidská média. A proč je divné, že to musíme obhajovat
Proč potřebujeme pravdu a lidská média. A proč je divné, že to musíme obhajovat
Zdechovský byl v Rusku, tvrdí web. Europoslanec to popírá a chce omluvu
Zdechovský byl v Rusku, tvrdí web. Europoslanec to popírá a chce omluvu

Europoslanec Tomáš Zdechovský žádá veřejnou omluvu od investigativního serveru The Insider. Ten uvedl jeho...

Arabský nápis v Brně: věc odložena, expert ale upozorňuje na varovné detaily
Arabský nápis v Brně: věc odložena, expert ale upozorňuje na varovné detaily

Nápis v arabštině se objevil vloni v polovině listopadu na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici....

Investor Brůna: Mladí chtějí vlastní byt. Jenže ne každý byt je dobrá investice
Investor Brůna: Mladí chtějí vlastní byt. Jenže ne každý byt je dobrá investice

KOMENTÁŘ. Čistých 120 tisíc korun měsíčně, a přesto nemusí stačit na hypotéku na rodinný dům. Ivo Prax na...

Zubaře si taky nevybíráme podle nejlevnějšího vrtání. Brusel chce změny ve veřejných zakázkách
Zubaře si taky nevybíráme podle nejlevnějšího vrtání. Brusel chce změny ve veřejných zakázkách

ROZHOVOR. Přes veřejné zakázky loni v Česku z veřejných rozpočtů prošlo zhruba 1,1 bilionu korun. Až 82...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Další články z kategorie Rusko
Zobrazit více
ZprávyZahraničíEvropaRusko
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.