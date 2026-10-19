Porovnala jsem 5 druhů pečiva k snídani: Oblíbená pochoutka dopadla hůř než rohlík

Vybrat pečivo k snídani se zdá jako maličkost. Často rozhoduje chuť, cena nebo lákavý vzhled. Rozdíly ve složení přitom nemusí být na první pohled patrné. Porovnala jsem výživové údaje pěti výrobků z nabídky supermarketů a podívala se, jak obstojí jako základ každodenní snídaně.
Vedle sladkého pečiva jsem do porovnání zařadila také běžný rohlík a celozrnný
žitný chléb. Zajímalo mě, jak se jednotlivé výrobky liší a kterému bych podle výživových údajů dala přednost při běžném nákupu. Co jsem porovnávala a podle čeho
Do srovnání jsem vybrala běžný rohlík, celozrnný žitný chléb, neplněný máslový croissant, donut s čokoládovou příchutí a balený Milka Choco Croissant Vanilla.
Méně cukrů nemusí znamenat méně nasycených tuků. Srovnávaný máslový croissant jich obsahoval na 100 gramů stejně jako donut s čokoládovou příchutí. Foto: Magnific
Hlavními kritérii byly cukry, nasycené mastné kyseliny a
vláknina na 100 gramů. Pro pravidelnou snídani jsem upřednostnila méně cukrů a nasycených tuků a více vlákniny.
Tento směr odpovídá
doporučením Světové zdravotnické organizace, která zdůrazňuje celozrnné obiloviny a omezení volných cukrů a nasycených tuků.
Výrobek Energie Cukry Nasycené mastné kyseliny Vláknina Sůl Milka Choco Croissant Vanilla, 50 g 485 kcal 30 g 16 g 1,3 g 0,47 g Donut s čokoládovou příchutí, 55 g 436 kcal 15 g 13 g 2,2 g 1,3 g Máslový croissant, 52 g 363 kcal 5,7 g 13 g 1,3 g 0,99 g Rohlík, 43 g (podle dodavatele) 311-338 kcal 2,4-3,2 g 0,5-0,7 g 2,6-2,9 g 1,4-1,9 g Penam Fit den celozrnný žitný chléb, 250 g 191 kcal 2,5 g 0,2 g 8 g 1,1 g Srovnání výživových údajů pěti výrobků z nabídky běžného supermarketu. Všechny hodnoty jsou uvedeny na 100 gramů pečiva; u rohlíku se liší podle dodavatele.
Jde o redakční porovnání deklarovaného složení vybrané pětice,
nikoli o laboratorní rozbor. Hodnocení se týká vhodnosti pro pravidelnou snídani dospělého z hlediska výživových hodnot, ne chuti, čerstvosti či bezpečnosti výrobků. Plněný croissant: Malý kus, výrazná porce cukrů
Nejslabší volbou pro pravidelnou snídani je v tomto výběru
Milka Choco Croissant Vanilla. Jde o pečivo s náplní s vanilkovou příchutí, zespodu máčené a zdobené mléčnou čokoládou. Má nejvyšší obsah cukrů i nasycených tuků a spolu s máslovým croissantem nejméně vlákniny. Také energetická hodnota je z pětice nejvyšší.
Celý padesátigramový kus má přibližně 243 kcal, 15 gramů cukrů a 7,9 gramu nasycených mastných kyselin. Vlákniny má kolem 0,7 gramu. Malé balení tedy samo o sobě neznamená lehkou snídani.
Jednu výhodu ale tento croissant má: ze srovnávaných výrobků
obsahuje na 100 gramů nejméně soli. Ani nepříznivé umístění proto neznamená, že prohrává v každém jednotlivém ukazateli. Jako sladkost ke kávě ho také musíme posuzovat jinak než jako každodenní náhradu chleba. Donut a máslový croissant mají společnou slabinu
Donut s čokoládovou příchutí má na 100 gramů 25 gramů tuku, z toho 13 gramů nasycených mastných kyselin. Cukrů má 15 gramů. Neplněný máslový croissant jich obsahuje výrazně méně, konkrétně 5,7 gramu. Nasycených tuků ale mají oba shodně. Pět výrobků ukázalo výrazné rozdíly v obsahu cukrů, nasycených tuků a vlákniny. Srovnání vychází z výživových údajů na 100 gramů pečiva. Foto: Oficiální materiály výrobců, edit Kapitalio.cz
Méně sladká chuť ani samotné slovo „máslový“ ještě neříkají, jak výrobek vychází po výživové stránce. Naopak obyčejný rohlík má v uvedených variantách nasycených tuků podstatně méně. Jeho slabší stránkou je ve srovnání s vybraným celozrnným chlebem
nižší obsah vlákniny a vyšší obsah soli. Důležitější než barva je složení
Celozrnný chléb v našem výběru obsahuje osm gramů vlákniny na 100 gramů. To je oproti oběma croissantům výrazný rozdíl. Při nákupu však nelze automaticky předpokládat, že podobně vyjde každá tmavá houska.
Národní zdravotnický informační portál
upozorňuje, že tmavé pečivo může být vyrobené z bílé mouky. Ani označení „cereální“ či „vícezrnné“ samo o sobě nezaručuje, že jde o celozrnný výrobek. Vyplatí se proto číst přesný název a složení.
Stejně tak není rozumné očekávat, že celozrnná varianta bude automaticky méně kalorická. Dietoložka Karolína Hlavatá v článku Vyberte si správný chléb na webu Vím, co jím
uvedla:
„Energetická hodnota bílé a celozrnné mouky je přibližně stejná, mnohdy u celozrnné varianty dokonce vyšší.“
Smyslem volby celozrnného pečiva tedy není hledat zázračný výrobek bez energie. Při porovnávání má význam i
vláknina a složení celého jídla. Co bych si z porovnání odnesla k příštímu nákupu
Za sebe bych při výběru základu snídaně dala z této pětice
přednost celozrnnému žitnému chlebu. Vyšel příznivě v obsahu vlákniny, cukrů i nasycených tuků. Rohlík bych přitom automaticky nevyřazovala: tabulka ukazuje, že mezi ním a plněným croissantem je podstatný rozdíl.
U regálu bych postupovala jednoduše: Nejprve porovnat 100 gramů, potom velikost porce. Jinak proti sobě snadno postavíme malý kus a velký kus, nikoli jejich složení. Vedle cukrů přečíst také nasycené tuky, vlákninu a sůl. Žádný z těchto údajů sám nevystihne všechno. Promyslet, s čím pečivo sním. K chlebu se hodí například vajíčková pomazánka bez majonézy a čerstvá zelenina. Sladké pečivo vybírat s vědomím, že jde o sladkou pochoutku. Jeho místo v jídelníčku záleží také na porci a četnosti. Tmavá barva ani semínka na kůrce ještě nezaručují, že je pečivo celozrnné. Při nákupu se vyplatí číst přesný název výrobku a jeho složení. Foto: Magnific
Při nákupu většího
chleba navíc pomůže plán, jak ho spotřebovat. Starší, nezkažené pečivo lze využít třeba do . toskánského salátu s rajčaty Praktické otázky před nákupem Je tedy každý croissant špatný?
Takový závěr z našeho porovnání neplyne. Konkrétní výrobky se liší náplní, polevou, složením i velikostí. Výsledek této pětice nelze přenést na všechny croissanty ani celý trh.
Znamená údaj „cukry“ jen přidaný bílý cukr?
Ne. Celkové cukry zahrnují přidané i přirozeně přítomné cukry, například z mléčných složek. Z tohoto čísla přesné množství přidaného cukru nevyčteme.
Mám se při výběru řídit hlavně kaloriemi?
Samotné kalorie nestačí. Vedle energie má smysl sledovat také výživové složení a přiměřenou porci. Zdravý jídelníček by měl být postaven na pestrosti, vyváženosti a umírněnosti.
Může se složení stejného výrobku změnit?
Ano. Obchody na produktových stránkách obvykle upozorňují na možné změny složení a výživových údajů. Tabulka je proto podkladem pro pouhou orientaci, při konkrétním nákupu zkontrolujte aktuální informace uvedené výrobcem.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, who.int, nzip.cz, vimcojim.cz, europa.eu