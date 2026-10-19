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Porovnala jsem 5 druhů pečiva k snídani: Oblíbená pochoutka dopadla hůř než rohlík

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Vybrat pečivo k snídani se zdá jako maličkost. Často rozhoduje chuť, cena nebo lákavý vzhled. Rozdíly ve složení přitom nemusí být na první pohled patrné. Porovnala jsem výživové údaje pěti výrobků z nabídky supermarketů a podívala se, jak obstojí jako základ každodenní snídaně.
Porovnala jsem 5 druhů pečiva k snídani: Oblíbená pochoutka dopadla hůř než rohlík

Porovnala jsem 5 druhů pečiva k snídani: Oblíbená pochoutka dopadla hůř než rohlík

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:16

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