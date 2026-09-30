Porod klepe na dveře, Charlotte Štiková ale místo odpočinku nastoupila do autoškoly. „Nechci být na nikom závislá," prozradila

Influencerka Charlotte Stefan, kdysi Štiková, se pochlubila zdánlivě nevinným snímkem: ruce na volantu, úsměv, popisek „moje druhá jízda“. VIP život ale připomíná kontext. Charlotte čeká dceru Scarlett a
do porodu zbývá jen několik málo týdnů. Místo aby v pokročilém těhotenství zvolnila, přidala si do kalendáře teorii, jízdy a zkoušky. Důvod? Časté návštěvy pediatra, dojíždění třeba na plavání s miminkem a odmítnutí jezdit taxíkem. „A na manžela s autem být odkázaná taky nechci. Chci být pánem svého času a kdykoliv si kamkoliv zajet,“ cituje ji eXtra.cz. Kdy přesně „klepe porod na dveře“
Na konci června Charlotte veřejně potvrdila, že je zhruba v pátém měsíci těhotenství. V polovině srpna spolu s manželem Martinem Stefanem odhalili pohlaví, holčička, jméno Scarlett, termín
listopad 2026. Momentálně je tedy zřejmě ve třicátém čtvrtém týdnu. Porod tedy začíná už pomalu klepat na dveře. Na autoškolu je sice dost času, nicméně absolvovat ji v pokročilém těhotenství není ideální.
Teoreticky by mohla stihnout udělat si řidičák před porodem. Bude to ale velmi těsné. Podle
Ministerstva dopravy má výcvik pro skupinu B jasný minimální rozsah: 36 hodin teorie (při individuálním plánu stačí 9) 28 hodin praktických jízd 2 hodiny údržby vozidla 4 hodiny zdravotnické přípravy
Po ukončení výcviku musí autoškola žáka přihlásit ke zkoušce do 15 dnů, úřad ho zařadí zpravidla do dalších 15. I
při maximálně svižném tempu, řekněme tři jízdy týdně a zhuštěná teorie, se celý proces vejde do šesti až osmi týdnů jen s minimální rezervou. Pokud Charlotte začala opravdu až na konci září a Scarlett dorazí v první polovině listopadu, je to závod s časem. Realistická varianta: řidičák si dodělá až po šestinedělí. Těhotná za volantem, co na to bezpečnost
Těhotenství samo o sobě není důvod přestat řídit ani důvod k výjimce z povinnosti připoutat se pásem. Podle doporučení
Bezpečné cesty by těhotná řidička měla vést spodní část pásu pod břichem, udržovat minimálně 25 centimetrů mezi hrudníkem a volantem a individuálně zvážit, kdy je lepší za volant už nesedat. V osmém měsíci to znamená kompromisy. Sedačka posunutá dozadu, častější přestávky, vyšší únava. Pro žačku autoškoly, která teprve sbírá jistotu, je to náročnější než pro zkušenou řidičku.
Věta „nechci být na nikom závislá“ zní v kontextu manželství provokativně. Charlotte nemluví o krizi vztahu, ale o tom, že nechce čekat, až bude mít manžel volné auto. Nechce objednávat taxi s autosedačkou. Chce prostě nasednout a jet. Kontext navíc přidává pikantní detail. Martin Stefan letos v březnu pro eXtra.cz sám
přiznal, že řídil bez platného řidičského oprávnění kvůli nevyřešenému administrativnímu problému s jeho vrácením. Pokud se Charlotte nemůže spolehnout, že manžel bude mít vždy k dispozici legální možnost řídit, její motivace dává ještě větší smysl. Zdroj fotografie: Nextfoto Z chaosu k checklistu
Charlotte měla ještě nedávno veřejný obraz poznamenaný rodinnými přestřelkami, spory s matkou Monikou a aférou kolem instagramového bazárku. Sestra Ornella o tom otevřeně mluvila ve svém podcastu, kde
obě jako zdroj problémů označily hlavně matku. Letos na jaře se sestry usmířily, natočily společný díl a Charlotte začala komunikovat jiná témata: těhotenství, zázemí pro dítě, praktické přípravy. Autoškola do tohoto nového obrazu zapadá. Je to položka na seznamu věcí, které prvorodička potřebuje vyřešit, než přijede domů z porodnice. Dětský pokoj, porodnice, stěhování, řidičák. Pragmatický checklist místo dramatu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová