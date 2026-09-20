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Porno, plyšáci a marná naděje umírajícím. Minulost, o níž vládní politici mlží

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Hned několik známých tváří vládních stran – Tomio Okamura, Karel Havlíček a Jindřich Rajchl – v poslední době popuzeně reagovalo na to, když jim oponenti připomínali jejich aktivity z doby před vstupem do politiky. Buď se k nim nehlásí, nebo realitu poněkud zkreslují. Předseda strany PRO Jindřich Rajchl toho svým voličům z vlastní minulosti
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Zdroj: Karel Havlíček. Foto: Ladislav Křivan / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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