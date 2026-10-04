Pórek je poslední zelenina, kterou máte na zahradě čerstvou i v prosinci. Většina lidí si ale sklizeň zkrátí jedinou zbytečnou chybou

Představte si prosincové ráno, záhon pokrytý jinovatkou a vy potřebujete čerstvou zeleninu do polévky. Pórek tam stojí, zelený, tuhý, připravený, jenže vy ho chytnete za listy a trhnete. Zmrzlá zem drží kořeny jako svěrák, báze praskne a vy máte v ruce poškozený kus, který vydrží sotva den. Přitom stačilo zapíchnout vidle vedle stonku, půdu nadzvednout a jednu rostlinu opatrně vyjmout. Právě tenhle drobný rozdíl, podebrat místo vytrhnout, rozhoduje o tom, jestli budete pórek sklízet čerstvý až do jara, nebo si sezonu ukončíte prvním silnějším mrazem.
Které zimní odrůdy na českém trhu vydrží na záhonu nejdéle
Základ úspěchu leží v sazenici, kterou na jaře zasadíte. Letní typy pórku dozrávají rychle, mají světlejší listy a tolerují sotva −7 °C. Zimní kultivary poznáte podle tmavě modrozeleného, silně ojíněného listí a robustnějšího stonku. A hlavně: jejich sklizňové okno sahá od podzimu hluboko do jara.
Na českém trhu se dají pořídit třeba tyto odrůdy:
Odrůda Dodavatel Deklarovaná mrazuvzdornost Sklizňové okno Titus MoravoSeed do −15 °C podzim–jaro Winner MoravoSeed do −15 °C podzim–jaro Elefant MoravoSeed do −15 °C podzim–jaro Odrín F1 SEMO výrazně mrazuvzdorný listopad–duben Winter Giant Dobrá semena do −12 °C od listopadu, dorůstá na jaře
Rozdíl oproti letním typům je propastný. Podle katalogu MoravoSeed letní odrůdy zvládnou kolem −7 °C, podzimní asi −10 °C, zimní trojice Titus, Winner a Elefant až −15 °C. Investice do správného osiva se vrátí v měsících čerstvé sklizně navíc.
Proč zmrzlá půda ničí pórek víc než samotný mráz
Zimní odrůda klidně přečká prosincovou noc s −12 °C. Problém nastává ve chvíli, kdy se pěstitel rozhodne sklízet ze záhonu, jehož povrch proměnil mráz v tvrdou krustu. Kořeny bývají méně odolné než nadzemní část, voda v pletivech při zmrznutí expanduje a buněčné stěny křehnou. Když do takové soustavy přijde prudký tah shora, rostlina se netrhá v místě, kde ji držíte, ale tam, kde je nejslabší: u báze, v přechodu mezi stonkem a kořenovým systémem.
Výsledek? Poškozený kus, který rychle vadne, a zbytek řádku rozrušený vytrhávací silou. Podle
Royal Horticultural Society správný postup vypadá jinak: vidle zapíchnout z boku, půdu jen lehce nadzdvihnout, vyjmout jedinou rostlinu a sousední kusy nechat v klidu dál sílit. Ideálně odebírat ob jednu, aby zbývající exempláře získaly prostor a přibraly na objemu.
Tato logika platí pro veškerou kořenovou zeleninu přezimující v zemi. Oregonská státní univerzita ve svém materiálu o zimní sklizni přímo doporučuje nesbírat při promrzlém povrchu a vyčkat na krátkou oblevu.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Mulč jako pojistka sklizňového okna
Samotná odrůda a šetrná technika sklizně potřebují ještě třetího spojence: izolační vrstvu nad kořenovou zónou. Mulč půdu nezahřívá, zpomaluje její promrzání a vyrovnává teplotní výkyvy. Pro běžnou ochranu stačí pět centimetrů, při tužších zimách
RHS doporučuje 15 až 20 centimetrů slámy.
Nejpraktičtější materiály pro zeleninový záhon:
Čistá sláma – snadno dostupná, vzdušná, dobře izoluje. Listí – zdarma, ale má tendenci slehnout a vlhnout; hodí se v silnější vrstvě. Částečně rozložený kompost – přidává živiny, ale izoluje méně než sláma.
Mulč nanášejte ideálně těsně před prvními delšími mrazy, kdy je půda ještě měkká. Sníh, pokud napadne, nechte, funguje jako další přírodní izolace. Díky ochranné pokrývce zůstane sklizňová vrstva dostatečně poddajná, aby vidle prošly bez námahy i v lednu.
Jak si pórek stojí vedle kapusty a pastináku
Pórek patří mezi nejodolnější zimní zeleniny, ale v žebříčku mrazuvzdornosti ho předběhnou některé kapustovité. Podle
publikace Oregonské státní univerzity snese pórek orientačně −15 °C, pastinák se drží na podobné úrovni, zatímco kapusta a kadeřávek zvládnou až −18 °C. V praxi to znamená, že kdo chce mít záhon produktivní celou zimu, vysadí vedle pórku i nějakou kapustovitou jako zálohu pro nejtvrdší mrazy.
Pórek má ale jednu výhodu, kterou kapusta postrádá: průběžně dorůstá. Při postupném odběru zbývající rostliny zesílí, takže poslední sklizené kusy bývají paradoxně nejtlustší. U kapusty sklízíte celou hlávku najednou, žádný bonus za trpělivost.
Pět pravidel pro čerstvý pórek až do jara Volte zimní odrůdu – Titus, Winner, Elefant, Odrín F1 nebo Winter Giant. Zamulčujte včas – 5 až 20 cm slámy nebo listí ještě před prvním trvalejším mrazem. Sklízejte po jednom kuse – ideálně ob rostlinu, aby zbylé exempláře měly prostor přibrat. Podebírejte vidlemi – zapíchněte z boku, nadzdvihněte, teprve pak vytáhněte. V mrazu čekejte na oblevu – i krátké povolení povrchu na pár hodin stačí k bezpečné sklizni.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková