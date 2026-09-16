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Porcelánové značky na spodku talíře: zkřížené meče, tři vlny a dvojité L napoví cenu

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Porcelánové značky na spodku talíře: zkřížené meče, tři vlny a dvojité L napoví cenu. Mezi hrnky na čaj a hromadou talířů po babičce občas leží stopa, která sběratele zajímá víc než květinový dekor. Porcelánové značky na dně prozradí dílnu, přibližné stáří i to, jestli držite běžný servis, nebo kus s aukční poptávkou. Pravý porcelán se vypaluje z kaolinu a jeho evropská sláva začala v 18. století, i když kořeny má v Číně o mnoho set let dřív.
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Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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