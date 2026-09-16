Porcelánové značky na spodku talíře: zkřížené meče, tři vlny a dvojité L napoví cenu. Mezi hrnky na čaj a hromadou talířů po babičce občas leží stopa, která sběratele zajímá víc než květinový dekor. Porcelánové značky na dně prozradí dílnu, přibližné stáří i to, jestli držite běžný servis, nebo kus s aukční poptávkou. Pravý porcelán se vypaluje z kaolinu a jeho evropská sláva začala v 18. století, i když kořeny má v Číně o mnoho set let dřív.
Kouzelný svět porcelánových značek pod glazurou
Otočte kus na denním světle a značku vyfoťte. Hledejte, jestli je malovaná pod glazurou, nebo jen nanesená shora. Podglazurní kobaltové značení bývá u starších manufaktur častější. Barva černá, červená, modrá nebo zelená někdy patří konkrétní epoše dílny. Vedle loga bývá místo výroby, číslo formy, značka malíře nebo datový kód. Právě ta drobná písmena oddělí sériovou produkci od omezené série. Katalog značek na webu porovnejte až po fotce, ať si kresbu neupravujete podle přání.
Identifikační značky, které stojí za lupou
Míšeňský porcelán poznáte podle zkřížených mečů. Značka se od 18. století měnila: přibývala tečka, hvězdička, různý sklon čepelí. Právě tyhle detaily pomáhají datovat. Royal Copenhagen značí tři zvlněné linie, tedy Øresund, Velký Belt a Malý Belt, později i s korunou. Sèvres používá propletená písmena L a uvnitř kód roku. Z domácích dílen sledujte písmeno S u Slavkova, cibulák z Dubí a značky Thun. Haas & Czjzek nebo Rosenthal taky umí slušně prodat, pokud je kus celý a bez lepení. Pozor na padělky mečů: čáry bývají roztřepené, barva plavá a glazura jinak „zvoní“.
Foto: Pixabay
Tip: Zkuste i sušenou jablkovou „kůži.“
Jak zhodnotit nález, než půjde do aukce
Stav rozhoduje víc než sláva jména. Štípaný okraj, vlasová prasklina, přebroušený pupek nebo stará oprava cenu srazí. Kompletní servis se stejnou značkou vydrží víc než osamělý talíř. Ruční malba a limitovaná edice táhnou poptávku, běžný květinový dekor z druhé poloviny 20. století většinou zůstane na úrovni hezkého nádobí. Porovnejte prodané, ne jen vyvolávací ceny. Když si nejste jistí, nechte kus prohlédnout znalcem. Myčka, brusný prášek a lepidlo na prasklinu sběratelský příběh kazí rychleji než prach ve vitríně.
Zdroje info: Autorka, https://www.arecenze.cz/clanky/jak-poznat-starozitny-porcelan-cenne-kousky-stoji-az-100-000-kc-napovi-logo-ze-spodni-strany/, https://www.arecenze.cz/clanky/jak-poznat-misensky-porcelan-original-za-statisice-poznate-podle-znacky-na-spodni-strane-ma-to-ale-hacek/, https://www.umimeporadit.cz/jedna-znacka-na-spodku-porcelanoveho-talire-rozhodne-jestli-mate-cetku-nebo-male-jmeni/, https://www.selfridges.com/MO/en/cat/royal-copenhagen/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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