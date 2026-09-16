Porcelánové hlavička panenek bez glazury vám vydělají tisíce. A přitom hračky po babičce mnohdy vypadají spíš na vyhození

Armand Marseille patřil na přelomu 19. a 20. století k největším výrobcům biskvitových panenek v Německu. V továrnách v durynském Köppelsdorfu, které firma získala v polovině osmdesátých let 19. století, vznikaly miliony hlaviček s matným, sametovým povrchem, neglazovaný porcelán, který sběratelé označují jako biskvit, protože připomíná lidskou kůži mnohem věrněji než lesklé „china“ panenky. Modely 390 a 370 se z té produkce dochovaly nejčastěji. A právě proto se dnes obchodují za částky, které sice nezaplatí hypotéku, ale rozhodně stojí za to.
Kolik korun reálně vynese panenka ze skříně
Na zahraničních platformách se modely 390 a 370 v letech 2025 a 2026 prodávají v pásmu přibližně 1 050 až 4 000 Kč. Konkrétní doložené realizace na eBay: model 390 odešel za 49,99 USD, 99 USD, 126 USD i 190 USD; model 370 za 50 a 75 USD. Při kurzu ČNB 21,03 Kč za dolar vychází nejčastější střed kolem 1 500 až 2 700 Kč.
V Česku je situace zajímavější. Na Aukru se nabídkové ceny šplhají k 4 500 až téměř 7 000 Kč, jenže jeden kus modelu 390 o velikosti 55 cm tam v srpnu 2025 skončil bez jediného kupce za 2 500 Kč. Aukční dům Starožitnosti pod Kinskou v lednu 2025 prodal přes Livebid jinou panenku Armand Marseille za 2 300 Kč. Rozdíl mezi cenovkou v inzerátu a skutečně zaplacenou sumou bývá v českém prostředí výrazný, a kdo chce prodat rychle, musí počítat spíš s dolní hranicí.
Proč rozhoduje zátylek, a ne šaty ve vitríně
Po více než sto letech textil ztrácí barvu, boty se rozpadají, kompozitní tělo praská. Trh to ví a toleruje. Opotřebená tkanička, zlomený prstík, vybledlé šatičky, nic z toho automaticky nesráží cenu na nulu. Co sběratele skutečně zajímá, se skrývá na zadní straně hlavy, často pod parukou.
Klíčové rozpoznávací body:
- Značka a číslo formy: u modelu 390 typicky ražba „Made in Germany, Armand Marseille 390 A-9-M“ na zátylku; u modelu 370 otisk „370 AM 3 DEP“ na ramenní ploténce. Podle Christie’s jde o spolehlivý identifikátor.
- Stav hlavičky: vlasová prasklina cenu citelně sráží, nepoškozený biskvit ji drží.
- Správné tělo k modelu: 390 sedí na kloubovém kompozitním těle, 370 jako ramenní hlavička na koženém či textilním trupu. Nesourodá kombinace hlavy a těla signalizuje pozdější „sňatek“ dílů.
- Původní oči, paruka, oblečení: skleněné zavírací oči, mohairová či lidská paruka a dobové šaty přidávají hodnotu. Moderní náhražky ji ubírají.
Praktický postup před prodejem: opatrně nadzdvihněte paruku a prohlédněte zátylek. Značku vyfotografujte zblízka. Nic nepřelepujte, nepřemalovávejte, neperte. Detailní fotodokumentace hlavy, očí, rukou, nohou, oblečení i vad je základ, který ocení každý potenciální kupec i odhadce.
Kde v Česku panenku nechat ocenit nebo prodat
Kdo má doma kus, který odpovídá popisu, má v Česku několik cest. Dorotheum Praha nabízí bezplatné a nezávazné odborné posouzení sbírkových předmětů, stačí přinést panenku nebo zaslat fotografie. Online prodej funguje přes Aukro, kde v kategorii starožitných panenek běží desítky aktivních nabídek. Specializované aukční domy typu Starožitnosti pod Kinskou oslovují užší sběratelský segment, ale realizace tam bývají reálnější než vysoko nasazené cenovky s okamžitým nákupem.
Pro uložení před prodejem platí muzejní zásady: textilní části prokládejte bezkysličným papírem, nevrstvěte pod tlakem, křehké díly podepřete. Každý neodborný zásah, přilepená paruka, domácí přemalba rtů, vyprané šaty, snižuje autenticitu a tím i cenu.
Běžná hračka, nebo vzácnost? Co říká sběratelský kontext
Armand Marseille rozhodně nebyl exkluzivní manufakturou. Šlo o průmyslového giganta a modely 390 i 370 patří k nejmasovějším formám, jaké kdy opustily durynské pece. Podle přehledu World Collectors Net se snadno sehnatelné kusy obchodují kolem 100 až 150 liber podle stavu. Ve srovnání s německými značkami Simon & Halbig nebo Kestner, které v aukčních přehledech dosahují 100 až 650 USD, zůstávají Armand Marseille v dostupnější části spektra.
Právě proto ale fungují jako vstupní brána do sběratelství starožitných panenek. A v českém prostředí mají historické kořeny: Středočeské muzeum i Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze evidují německé a francouzské panenky jako běžnou součást sbírek. Kolem roku 1900 proudily tovární hračky z Německa do českých domácností, zpočátku spíše do šlechtických a zámožnějších měšťanských rodin, postupně ale i šířeji.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková