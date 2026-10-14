Porcelán z Česka se draží za statisíce a lidé ho mají v kredenci vedle běžného nádobí. Klíč je značka na spodní straně, kterou laik přehlédne

Rozdíl ukrývalo dno. Vtlačené písmeno S, trojciferný letopočet 840 a nápis Lippert & Haas / in Schlaggenwald, trojkombinace, která kus zařadila do produkce slavkovské manufaktury kolem roku 1840 a posunula ho z kategorie „hezká rodinná památka“ do sběratelského segmentu. Právě spodní strana porcelánu funguje jako průkaz totožnosti: bez ní ani zkušený odborník neodhadne stáří a provenienci s jistotou. A přesto většina majitelů svůj porcelán celý život pozoruje výhradně shora.
Kolik vynesly české šálky a podšálky v reálných aukcích
Zmíněný slavkovský šálek s Pražským hradem drží v otevřených výsledcích pomyslné české maximum. Další kusy ze stejného okruhu manufaktur ale rovněž překvapily:
Manufaktura / značka Období Dosažená cena Aukce Horní Slavkov – Lippert & Haas, veduta kolem 1830–1846 60 000 Kč Einszwei Gallery Horní Slavkov – Lippert & Haas, pár kolem 1840 30 000 Kč Arthouse Hejtmánek Březová – Pirkenhammer, značka CF 1811–1846 25 000 Kč Arthouse Hejtmánek Březová – další kusy téže aukce 1. pol. 19. stol. 19 000 / 12 000 Kč Arthouse Hejtmánek Klášterec – vtlačené K 1811–1846 12 000 Kč Arthouse Hejtmánek
Společný jmenovatel? Rané období výroby, ruční malba a čitelná spodní značka. Pozdější kusy téhož Pirkenhammeru, třeba talíř z třicátých let 20. století s tištěným logem, se na Livebidu prodaly za 2 000 Kč. Klášterecký talíř z konce 19. století se značkou TK nenašel kupce ani za 900 Kč. Stejná manufaktura, propastný cenový rozptyl. Rozhodující proměnnou představuje dekáda vzniku.
Detektivní práce na spodku: jak číst značky Slavkova, Březové a Klášterce
Každá ze tří velkých českých porcelánových manufaktur měnila v průběhu staletí svůj signet. Orientace v těchto proměnách připomíná luštění šifry, jenže odměnou bývají tisíce korun.
Horní Slavkov (Schlaggenwald): Nejranější kusy nesou vtlačené nebo podglazurní „S“, často doprovázené trojciferným letopočtem, typicky 839 nebo 840. Plný nápis Lippert & Haas / in Schlaggenwald potvrzuje výrobu v éře, která sběratele zajímá nejvíc. Pozdější značení Haas & Czjzek v polokruhu s iniciálami už signalizuje druhou polovinu 19. století a válečné období.
Březová (Pirkenhammer): Raná produkce se poznává podle vtlačeného „CF“, iniciál zakladatele Christiana Fischera. Následující generace přinesla křížená kladívka a vtlačené „F&M“ (Fischer & Mieg). Tuto variantu eviduje i aukční dům Christie’s, což dokládá, že Pirkenhammer má mezinárodní čitelnost. Nejmladší kusy pak nesou prostý tištěný nápis Pirkenhammer.
Klášterec (Klösterle / Thun): Rané vtlačené „K“ patří k nejcennějším identifikátorům. Pozdější „TK“ (Thun Klášterec) už odkazuje na masovější produkci druhé poloviny 19. století a dál.
Zásadní detail: značky bývají drobné, vtlačené do hmoty střepu nebo nanesené pod glazuru. Bez cíleného hledání je snadno přehlédnete, a právě proto aukční síně u porcelánu výslovně požadují fotografii přední strany i spodku.
Pět minut u kuchyňského stolu: domácí filtr, než zavoláte znalci
Odbornou expertizu nenahradí žádný návod z internetu. Ale hrubé třídění zvládnete sami za jediný večer:
Otočte kus dnem vzhůru a foťte. Zachyťte každé písmeno, číslici, symbol i barevnou stopu. Opište vše, co vidíte. Trojciferný rok, iniciály, celé nápisy. I zdánlivě bezvýznamné „S“ nebo „CF“ může být klíč. Rozlište ruční malbu od sériového dekoru. Ruční tah štětce zanechává drobné nerovnosti, přechody barev a individuální linky. Tištěný vzor je dokonale symetrický. Prověřte stav. Odštěpky na okraji, vlasové praskliny, setřené zlacení, to vše cenu citelně sráží. U vzácných raných kusů trh občas toleruje lehké opotřebení, u běžnějších servisů funguje stav jako tvrdý filtr. Porovnávejte s ukončenými aukcemi, ne s nabídkovými cenami. Na Aukru i Livebidu lze filtrovat prodané položky. Nabídková cena je přání, realizovaná cena je fakt.
Pokud po tomto prvním prosívání zbude kus s ranou značkou, ruční malbou a slušným stavem, stojí za odborné posouzení. Aukce Aukcí slibuje bezplatný odhad do 24 hodin po zaslání fotografií, Antik Praha nabízí rovněž bezúplatné orientační ocenění. Počítejte ovšem s tím, že při přímém výkupu obchodníkem nedostanete plnou aukční koncovou cenu, marže zprostředkovatele je součástí obchodu.
České porcelánové manufaktury vedle Míšně a Vídně: překvapivě blízko
Zajímavý pohled nabídla aukce Arthouse Hejtmánek, kde se v jedné sadě dražily české i zahraniční páry vedle sebe. Míšeňský šálek s podšálkem dosáhl 39 000 Kč, slavkovský 30 000 Kč, březovský 25 000 Kč, vídeňský 23 000 Kč a 17 000 Kč, klášterecký 12 000 Kč. Meissen si drží prémii díky globální značce, zkřížené meče aplikované ručně od roku 1722 patří k nejrozpoznatelnějším porcelánovým signetům světa. Přesto rané české kusy vstoupily do stejného cenového pásma. Kdo hledá jen pod názvem „Horní Slavkov“ a ignoruje historický německý ekvivalent Schlaggenwald, může relevantní aukční záznamy i katalogové položky snadno minout.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková