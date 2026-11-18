Krabice z půdy, talíře zabalené do zažloutlých novin, modrý vzor, který zná každá česká kuchyň. Na bleším trhu by takové nádobí šlo za desetikorunu za kus. Jenže stačí jeden talíř obrátit dnem vzhůru. Pokud na spodku pod glazurou uvidíte třírohou korunku nad velkým písmenem D, držíte originální cibulák z Dubí u Teplic a s ním úplně jinou cenovou hladinu. Deset korun krát padesát je 500 Kč, dvacetikoruna se promění v tisícovku. Právě v tomto pásmu se letos pohybují jednotlivé dubské talíře. Nový mělký talíř o průměru 24 cm stojí v e-shopu 465 Kč, sběratelský kus s nápisem Original Bohemia se v inzerci nabízí za 490 Kč a prolamovaný dezertní talířek z Dubí si na Aukru opakovaně koupili zájemci za 290 Kč. Podle nás tu leží největší past dědických vyklízení: rozdíl mezi krabicí za stovku a krabicí za několik tisíc často neurčí vzor, nýbrž malé razítko na dně talíře, který nikdo neotočil.
Korunka nad písmenem D: podpis pravého cibuláku z Dubí
Český porcelán, a. s., o sobě uvádí, že je jediným výrobcem v Česku, který zdobí porcelán cibulovým vzorem tradiční podglazurní technologií. Vzor i značka se tedy nanášejí ještě před glazováním a vypalují se pod sklovitou vrstvou. Proto se ani po desítkách let v myčce nesmyjí.
Klíčový znak popisuje výrobce na stránce Jak poznat pravý cibulák: třírohá korunka nad velkým D. Dnešní značka je v chromoxidové zeleni, historické varianty se objevují i v kobaltové modři. Větší kusy nesou doplňující nápisy ORIGINAL BOHEMIA, ZWIEBELMUSTER a MADE IN CZECH R. s hvězdičkou. Na drobnějších předmětech, třeba na šálcích nebo miskách, mnohdy najdete jen samotnou ochrannou známku. Chybějící text tedy kus automaticky nediskvalifikuje.
Podle nápisů lze odhadnout i stáří. Oficiální přehled spodních značek cibuláku z Dubí mapuje vývoj od roku 1885 po současnost. Pro sběratele jsou v praxi nejdůležitější poválečná období:
Období Jak značka vypadá 1945 až 1959 korunka nad D a nápis CZECHOSLOVAKIA 1960 až 1992 varianty s ORIGINAL CZECHOSLOVAKIA nebo ORIGINAL ZWIEBELMUSTER od 1993 postupný přechod k nápisům s Czech Republic a ORIGINAL BOHEMIA
Častý omyl se týká zkřížených mečů. Ty patří míšeňské porcelánce, Dubí je nikdy nepoužívalo. Stejně tak výrobce upozorňuje, že Český porcelán nikdy neznačil zboží zkratkou „ČP“. Kdo takový kus nabízí jako dubský originál, buď se mýlí, nebo spoléhá na neznalost kupce.
Z desetikoruny pět stovek: co ukazují ceny z listopadu 2026
Prošli jsme aktuální nabídky v e-shopech, na Aukru i v inzerci. Jednotlivé talíře z Dubí se drží ve stovkách korun a tento závěr platí napříč prodejními kanály.
Nový mělký talíř 24 cm v maloobchodě: 465 Kč. Sběratelský talíř Original Bohemia v inzerci na Bazoši: 490 Kč. Vánoční limitovaný talíř Dubí v nabídce: 800 Kč. Prolamovaný dezertní talířek na Aukru: prodán za 290 Kč, a to šestkrát.
Pro srovnání pomůže levnější konkurence. Podobně vyhlížející cibulák řady Henriette nebo Saphyr od Thunu se ve 24cm velikosti prodává kolem 239 Kč. Dubský originál stojí zhruba dvakrát tolik. Tuto prémii podle nás tvoří chráněná značka, tradice sahající do 19. století a možnost dohledat přesný původ každého kusu. Kupec ví, co dostává, a za tuhle jistotu si připlatí.
Tady se láme matematika z bleších trhů. Kdo babiččin talíř s korunkou nad D odloží za desetikorunu, přichází o částku blízkou padesátinásobku. U celé sady dvanácti mělkých talířů pak jde o rozdíl v řádu tisíců.
Vryp, oťuk, chybějící víčko: kdy cena padá ke dnu
Samotná korunka ještě nezaručuje plnou cenu. Druhý pohled patří jakosti. Specializovaný prodejce originálního cibuláku vysvětluje, že kusy druhé jakosti mají stejné užitné i zdravotní vlastnosti. Liší se drobnými nepřesnostmi malby, tečkami nebo skvrnkami a poznají se podle vrypu přes ochrannou známku na spodku. Ten se často dá nahmatat nehtem dřív, než ho oko zachytí.
Rozdíl v ceně je citelný. Mělký talíř o průměru 26 cm stojí v první jakosti 450 Kč, ve druhé 349 Kč, tedy zhruba o 22 % méně. U jiných položek dělá sleva přibližně 10 až 18 %.
Mnohem tvrději dopadá poškozený střep. Oťuk na okraji, vlasová prasklina, lepené ucho nebo chybějící víčko od cukřenky dokážou z prodejného kusu udělat pouhou dekoraci či náhradní díl. Univerzální procento ztráty nikdo nestanoví. Spolehlivý odhad dá jen srovnání stejného tvaru ve stejném stavu. Pravidlo z praxe přesto platí: drobná výrobní vada druhé jakosti uškodí ceně méně než mechanické poškození, které vzniklo v kuchyni.
Soupravy, figurky a slavkovské art deco: kde začínají tisíce
Skutečný skok od stovek k tisícům přichází u kompletních souprav, figurek a ručně malovaných kusů. Kompletnost dává soupravě hodnotu sama o sobě, protože kupující nemusí shánět chybějící díly. Velká cibuláková souprava z Dubí ze sedmdesátých let se na Aukru objevila s cenovkou 15 850 Kč.
U figurek se ceny rozbíhají ještě víc. Specializovaný obchod nabízí dubské sošky od stovek do několika tisíc korun. Dáma s kloboukem stojí 4 499 Kč a skupina dívek s mušlemi dokonce 8 390 Kč, přestože jde o druhou jakost. Prolamované a reliéfní talíře se v novém prodeji pohybují zhruba mezi 1 500 a 3 290 Kč.
Na českém trhu hraje roli i výrobce. Dubí je nejsnáze čitelné a cibulák se prodává rychle, protože lidé po kouscích dokupují talíře do rozbitých sad. Horní Slavkov, tedy porcelánka Haas & Cžjžek, je silný u starších ručně malovaných a artdecových předmětů. Značku „1792 Schlaggenwald H&C Czechoslovakia“ řadí katalog Antik Praha do let 1918 až 1938. Běžné slavkovské kusy se na Aukru nabízejí ve stovkách, artdecový ručně malovaný kalamář z roku 1932 za 7 990 Kč. Vyšší částka ovšem znamená užší okruh kupců a delší čekání. Thun Klášterec, Stará Role a Epiag mají hodnotu především u kompletních servisů se starší značkou a zachovalým dekorem.
Pět kroků, než zděděný cibulák nabídnete kupcům
Rychlé roztřídění zvládnete za jedno odpoledne u kuchyňského stolu:
Rozdělte kusy podle dekoru a tvaru. Mělké talíře, hluboké talíře, šálky, mísy a figurky zvlášť, abyste viděli, co tvoří kompletní sadu. Vyfotografujte značku na dně a každý předmět ze všech stran. Bez detailu spodku kupující nepozná výrobce ani období a nabídku přeskočí. Podle značky určete výrobce a dobu vzniku. U Dubí poslouží oficiální přehled značek, u ostatních porcelánek rejstřík Antik Praha. Prověřte jakost a stav. Přejeďte nehtem přes ochrannou známku a prohlédněte okraje, ucha i víčka proti světlu. Porovnejte ceny a zvolte kanál. Hledejte skutečně uzavřené obchody, protože požadovaná částka v inzerátu ještě neznamená, že kus odešel.
Kompletní a nepoškozenou soupravu se vyplatí nabídnout nejdřív vcelku. Šetří to balení a cena za celek bývá vyšší. Neúplné sady nebo soubory s poškozenými díly naopak lépe zpeněžíte po jednotlivých kusech, třeba sběratelům, kteří doplňují vlastní servis. Antik Praha ve svém návodu k odhadu ceny připomíná, že starožitnictví při výkupu plnou koncovou cenu nezaplatí, protože musí pokrýt marži, skladování i riziko. Vyšší částku tak zpravidla získá ten, kdo prodá sám a trpělivě.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková