Pořád opakovaná divná chyba českých seniorek při volbě účesu. Myslí si že omládnou, ale přidají si 5 let v obličeji

Účes, který vydrží vítr i déšť a ráno s ním není žádná práce. Zní to jako výhra a spousta českých žen po šedesátce u téhle jistoty zůstala celé roky. Právě ona ale dnes v zrcadle napáchá nejvíc škody.
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Řeč je o postupu, který zná skoro každá česká koupelna. Tužidlo, natupírované temeno a nakonec vydatná dávka laku. U části žen k tomu patří ještě drobná trvalá po celé hlavě.
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Důvod je přitom docela rozumný. Natupírované vlasy vypadají hustší, což ve věku, kdy přirozeně řídnou, zní jako řešení. A ranní úprava se scvrkne na pár vteřin.
Přesných pět let samozřejmě nikdo nezměří, vzhled se takhle vážit nedá. Rozdíl mezi ztuhlým a měkkým účesem je ale v zrcadle vidět okamžitě a kadeřníci o něm mluví nejčastěji ze všech účesových témat.
Foto: Freepik.com Proč tvrdý účes obličeji nesvědčí
Všechno stojí na jedné vlastnosti, a to na nehybnosti. Vlasy zafixované lakem se chovají spíš jako pevná pokrývka hlavy, protože se nehnou při chůzi ani ve větru.
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Proti takové nehybné ploše pak rysy vyniknou v nejméně příznivém světle. Oko sklouzne k vráskám a k povolené linii brady, tedy přesně tam, kde by měkčí účes pomohl. Když se navíc drobné kudrny vyčešou do šířky, tvář se opticky rozšíří a celek působí těžce.
Móda se mezitím posunula jinam. Současné střihy sázejí na přirozenost, měkké vrstvy a vzdušný objem, takže pevně nalakovaný účes prozradí minulou éru dřív, než stihnete cokoli říct.
Vlasy po šedesátce hrají podle jiných pravidel
Po šedesátce bývají vlasy jemnější, sušší a řidší a hůř drží tvar. Úprava, která se roky opírala o hustou hřívu, tak přijde o svůj základ.
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Tupírování k tomu přidává druhou potíž. Vlas se při něm mechanicky namáhá a při rozčesávání se láme, takže z jemných vlasů bývají časem ještě tenčí. Jednou za čas se nic neděje, jako každodenní rutina se to ale vymstí.
Foto: Freepik.com Mikádo, lob a pixie fungují líp
Kadeřníci dnes ženám po šedesátce nejčastěji doporučují tři délky. Mikádo po bradu vytvoří dojem hustších vlasů, aniž by účes ztěžkl. Lob, tedy delší mikádo zhruba po ramena, drží tvář v měkkém rámu a hodí se těm, které se nechtějí stříhat nakrátko. Pixie s delší horní partií dodá jemným vlasům strukturu a otevře obličej.
U jemných vlasů se to ale s prostříháním nesmí přehnat, protože příliš mnoho vrstev nechá konečky vypadat ještě řidší. Kadeřnici se proto vyplatí říct, že chcete hlavně optický objem, a ne co nejvíc vrstev.
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Základem je fén a kulatý kartáč, kterým vlasy nadzvednete u kořínků. Do vlhkých vlasů pomůže pěnové tužidlo, samotné kořínky umí zvednout i objemový pudr a suchý šampon navrch dodá matnější povrch.
Vlny vykouzlíte natáčkami na suchý zip nasazenými na pár hodin, klidně při vaření nebo u televize. Výsledkem je účes, který vydrží celý den a přitom se hýbe. Přesně to dnes v obličeji ubírá roky.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/pece-o-telo/ucesyprozenynad60strihyobjemsvezestcelebrity/, https://www.vlasta.cz/krasa/ucesy-trendy-2026-motyli-strih/, https://www.tiscali.cz/dlouhe-rozpustene-vlasy-jsou-v-roce-2026-passe-kadernici-hlasi-navrat-ucesu-ktery-ubere-deset-let-700327, https://www.i60.cz/clanek/detail/16675/nejvetsi-ucesove-chyby-zralych-zen, https://www.denik.cz/zdravi/huste-vlasy-rust.html, https://www.pleva.cz/a/pece-o-jemne-vlasy, https://www.marianne.cz/krasa/ucesy-pro-zeny-ve-40-50-60-letech-strihy-ktere-vam-uberou-roky-slusi-vsem-tvarum-obliceje
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