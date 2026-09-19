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Pořád opakovaná divná chyba českých seniorek při volbě účesu. Myslí si že omládnou, ale přidají si 5 let v obličeji

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Dennívýzva
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Účes, který vydrží vítr i déšť a ráno s ním není žádná práce. Zní to jako výhra a spousta českých žen po šedesátce u téhle jistoty zůstala celé roky. Právě ona ale dnes v zrcadle napáchá nejvíc škody.
Pořád opakovaná divná chyba českých seniorek při volbě účesu. Myslí si že omládnou, ale přidají si 5 let v obličeji

Pořád opakovaná divná chyba českých seniorek při volbě účesu. Myslí si že omládnou, ale přidají si 5 let v obličeji

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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