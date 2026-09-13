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Poprvé za volantem nejlevnější elektrické Škody. Epiq se chová nečekaně dospěle a překvapí spotřebou a dojezdem

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Mezi pěti nejprodávanějšími elektromobily Evropy byste našli hned dva modely Škody Auto. Elroq je druhý za Teslou Model Y, o kousek větší Enyaq se stejnou technikou se drží na pátém místě prodejního žebříčku. Je to další důkaz toho, že Mladé...
Škoda Epiq

Škoda Epiq

Zdroj: Škoda Auto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HN.cz Extra

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