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Poprask na silnici E 4: Krém na boty na Krausově těle, těsné trenýrky Štěpničky a trik mladé Veškrnové

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Komedie Poprask na silnici E 4 dodnes baví absurdními situacemi s lokomotivou. Natáčení obnášelo herce natřené krémem na boty i neplánovaně odhalené scény.
Poprask na silnici E 4

Poprask na silnici E 4

Zdroj: FOTO:Ivan Minář / Jaroslav Trousil / © Národní filmový archiv / distr. FILMBOX+
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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