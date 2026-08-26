Poprask na silnici E 4: Krém na boty na Krausově těle, těsné trenýrky Štěpničky a trik mladé Veškrnové

Poprask na silnici E 4, FOTO: Ivan Minář / Jaroslav Trousil / © Národní filmový archiv / distr. FILMBOX+ Poprask na silnici E 4, FOTO: Ivan Minář / Jaroslav Trousil / © Národní filmový archiv / distr. FILMBOX+ Poprask na silnici E 4, FOTO: Ivan Minář / Jaroslav Trousil / © Národní filmový archiv / distr. FILMBOX+ Poprask na silnici E 4, FOTO: Ivan Minář / Jaroslav Trousil / © Národní filmový archiv / distr. FILMBOX+
Komedie Poprask na silnici E 4 z roku 1979 dodnes baví diváky absurdními situacemi kolem přepravy jedné velmi malé důlní lokomotivy. Režisér Stanislav Strnad obsadil do hlavních rolí herecká esa tehdejší doby a před kamerou je vůbec nešetřil. Během natáčení bláznivého silničního příběhu museli herci na vlastní kůži zažít hodně nestandardní vrstvy maskérských barev i velmi odhalené scény. Výsledek působí s odstupem let v určitých momentech mnohem překvapivěji než původní dobový záměr tvůrců. Krém na boty pro hereckého nováčka
V prostředí jihočeské cihelny se pohybovala naprosto specifická dělnická parta. Tehdy šestadvacetiletý
dostal před kamerou roli svérázného hudebníka Ferka Takáče. Tvůrci mu pro uvěřitelnější vzhled snědého cihláře potírali obličej a horní polovinu těla obyčejným tmavým krémem na boty. Tento originální maskérský postup měl ovšem obrovskou trhlinu na hercových rukou. Jeho dlaně zůstaly nápadně světlé a pozorní diváci si toho v hotovém díle velmi snadno všimnou. Jan Kraus
Stejnou tónovací proceduru následně absolvovali také herečtí kolegové Jiří Vala a Jan Faltýnek. Část příběhu totiž požadovala ztvárnění početné romské rodiny přímo v náročném pracovním procesu mezi hromadami cihel. Celá takto upravená skupinka tvořila v zaprášeném výrobním areálu výraznou a nepřehlédnutelnou vizuální složku. Jan Kraus navíc v tomto úsměvném vzezření musel požádat o ruku svou filmovou vyvolenou.
Sporé oblečení před zraky policie
Obrovský prostor před kamerou dostal Jiří Štěpnička jako poněkud zmatený závozník Karel Kaplan. Scénář ho prohnal pražskými ulicemi v opravdu silně nekonvenčním modelu. Jeho postava totiž přespala u starší příbuzné a ranní úprk z bytu skončil nechtěně zabouchnutými vchodovými dveřmi. Následovalo komické extempore v malém bílém tílku s velkým propagačním nápisem Buď fit.
Tento cvičební úbor doplňovaly proklatě krátké oranžové trenýrky a komicky vysoko vytažené barevné ponožky. Sporé a hodně těsné oblečení pochopitelně přitáhlo velkou pozornost tehdejších příslušníků Veřejné bezpečnosti na ulici. Zadržený muž ztratil veškeré osobní doklady a následoval dlouhý výslech na příslušné stanici.
Zaskočený nápadník a slovní hříčka
Do bláznivého děje zasáhla i tehdy velmi mladá
. V titulcích snímku figurovala pochopitelně pod svým dívčím jménem Veškrnová. Její postava se s ústředním hrdinou setkala v momentě plném vzájemného jiskření a drobných náznaků. Jiří Štěpnička o ni ve společných scénách aktivně usiluje a zkouší všechny osvědčené svůdnické taktiky. Dagmar Havlová
Půvabná dívka ho vzápětí naprosto zaskočí rázným prohlášením o vlastním probíhajícím těhotenství. Šlo samozřejmě o chytře připravenou konverzační past a povedenou hru se slovy od samotných scenáristů. Herečka totiž odpovídá dvojsmyslným slovem březí s odkazem na své fiktivní domovské město Vlachovo Březí. Tento specifický jazykový humor skvěle zapadl do celkového uvolněného rázu celé cesty.
Ztracená faktura a vymyšlená trasa
Název snímku evokuje napínavé dobrodružství na jedné z hlavních dopravních tepen. Skutečná evropská dálnice s označením E 4 přes české území nikdy nevedla a spojovala švédský Helsingborg s finským Torniem. Tvůrci si proto dlouhou cestu z Turnova do Šumanic kompletně vymysleli a zasadili ji čistě do tuzemských reálií. Samotné natáčení probíhalo mimo jiné v opravdových jihočeských provozech ležících v Číčenicích a Vodňanech.
Zkušený herec Josef Bláha ztvárnil vedoucího výpravy a celou dobu se snažil uchránit domovský podnik před následky blížící se finanční kontroly. Cesta nabrala masivní zpoždění kvůli zdlouhavému hledání chybějící dodavatelské faktury. Staré cihelny z filmu už dnes svůj původní účel dávno neplní a část opuštěných budov funguje jako běžný sběrný dvůr.
Komedii Poprask na silnici E 4 vysílá stanice FILMBOX+ One 26. srpna ve 14 hodin a 10 minut a reprízu nabídne 30. srpna v 6 hodin a 50 minut.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled, filmovamista).