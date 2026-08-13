Popel ze dřeva uvolňuje do půdy čtyři minerály najednou. Na okurky funguje líp než cokoli z obchodu

Okurky, vědecky známé jako
Cucumis sativus, patří do čeledi Cucurbitaceae, kam se řadí také melouny a dýně. Nejlépe se jim daří v půdách s pH mezi 6 a 7. Ke svému růstu potřebují dobře odvodněné prostředí bohaté na živiny. A díky rychlému růstu a vysokému obsahu vody, který činí přibližně 95 %, je tato rostlina osvěžujícím doplňkem jídelníčku po celém světě, jak informuje například web iReceptář. Popel jako přírodní hnojivo
Popel se jako přírodní hnojivo používá již po staletí. Jde totiž o velmi jednoduchý, ale přitom opravdu účinný způsob obohacení půdy bez použití chemických přísad.
Když totiž dřevo hoří, zanechává po sobě popel složený z nejrůznějších minerálů. Jde především o vápník, draslík, fosfor a hořčík. A ne náhodou jde o základních prvky, které podporují zdravý růst všech rostlin, včetně tak oblíbených okurek. Jak popel zlepšuje kvalitu půdy
Popel je zásadité povahy, což může pomoci neutralizovat kyselou půdu a přiblížit ji neutrálnímu pH, které okurky upřednostňují. Tento šikovný pomocník nejen
zlepšuje strukturu zeminy, ale také zvyšuje dostupnost živin pro rostliny. To může být zvláště výhodné v oblastech s vydatnými srážkami, kde se živiny ze záhonů často vyplavují.
Když je popel zapraven do půdy, pomalu uvolňuje živiny, čímž zajišťuje trvalý přísun, který podporuje růst rostlin po dlouhou dobu, jak informuje web
TakToJeNášŠvět. Tento mechanismus pomalého uvolňování pomáhá udržovat hladinu živin v půdě na stabilní úrovni, takže se nebudete muset potýkat s jeho nadbytkovou kumulací (a tím i s nárazovým růstem rostlin), tak typickou pro použití běžných komerčních hnojiv. Zdroj fotografie: Depositphotos Aby se letos vašim okurkám opravdu dařilo, musíte si k ruce vzít ty správné pomocníky. Zcela bezkonkurenční je docela obyčejný dřevěný popel Příprava hnojiva z popela
Pro přípravu živného roztoku na bázi popela je třeba rozmíchat 300 g popela v 10 litrech vody. Tato směs by se měla nechat za občasného míchání sedm dní louhovat.
Jakmile je roztok připraven, lze ho použít k hnojení rostlin. Druhé přihnojení by se mělo shodovat se začátkem kvetení a podpořit vývoj květů a plodů. Následnou výživu pak doporučujeme aplikovat každé dva týdny po odkvětu, aby se podpořil vývoj a zrání plodů. A skvělá je také zálivka z cukru a droždí, jak už jsme na webu Chalupáři-Zahrádkáři také informovali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři