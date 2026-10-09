Ponorka USS Connecticut narazila do podmořské hory a přes pět let bude mimo službu. Díly pro ni vznikají kus po kusu

V říjnu 2021 plula jaderná útočná ponorka USS Connecticut (SSN-22) v ponoru mezinárodními vodami Jihočínského moře, když narazila do podmořské hory, která nebyla zakreslená v žádné mapě. Zranění utrpělo jedenáct členů posádky. Loď se přesto dokázala vlastní silou dostat do přístavu na Guamu. Tím pro ni ovšem začalo čekání, které trvá dodnes.
Z plánovaných 29 lodí zbyly tři. Proč Pentagon tolik škrtal
USS Connecticut patří do třídy Seawolf, nejambicióznějšího amerického ponorkového programu studené války. Pentagon původně počítal s 29 loděmi. Po rozpadu Sovětského svazu plán zmenšil nejprve na 12 kusů a nakonec na pouhé tři, protože se sovětskou hrozbou zmizela i politická vůle program dál financovat.
Každá ponorka stála 1,8 miliardy dolarů v cenách počátku devadesátých let. Šlo o specializované lovce ponorek s osmi torpédomety a místem pro 50 torpéd nebo střel Tomahawk.
Oficiálně uváděná rychlost přesahuje 25 uzlů, tedy zhruba 46 km/h. Skutečná hodnota je utajená a odborné odhady ji kladou výrazně výš. Hlavní předností Seawolfů je ovšem mimořádně nízká akustická stopa. Novější a levnější třída Virginia je proto jen doplňuje. Americký kontrolní úřad GAO ji v polovině devadesátých let popsal jako loď stejně tichou, ale menší, obecně méně schopnou a levnější.
Vyšetřovatelé našli tři selhání, kvůli kterým ponorka narazila
Vyšetřování námořnictva dospělo k jednoznačnému závěru, že havárii šlo předejít. Chyby se nahromadily při plánování navigační trasy, při výkonu hlídky a v řízení rizik. Výsledkem bylo, že plavidlo o výtlaku přes 9 000 tun vjelo přímo do neznámé podmořské hory. Odvoláni byli velitel lodi, výkonný důstojník i hlavní poddůstojník. Podle odtajněného dokumentu námořnictva následovaly další kázeňské a administrativní postihy.
Náraz poškodil přední hlavní balastní nádrže a sonarovou sféru. Tlakový trup ani jaderný reaktor porušené nebyly.
Oprava přesto dlouho nemohla začít, protože suchý dok číslo 5 v loděnici Puget Sound Naval Shipyard musel nejdřív sám projít strukturálními a seismickými úpravami. Téměř dva roky po nehodě tak ponorka čekala na samotnou opravárenskou infrastrukturu. Práce na lodi se rozběhly až v červenci 2023.
Za 80 milionů dolarů koupí námořnictvo nanejvýš čtyři roky služby
Pro třídu tří lodí, jejíž výroba dávno skončila, nikdo neudržuje sériovou linku ani hluboké sklady specifických součástek. Velitelství NAVSEA v odpovědi, kterou citoval server Naval News, popsalo, jak to vypadá v praxi. Loděnice musí u každého dílu zvlášť zjišťovat, jestli ho najde v omezených zásobách. Když ne, nechává ho vyrobit od nuly, kus po kusu, draze a pomalu.
Veřejně potvrzený odhad dodatečných nákladů činí přibližně 80 milionů dolarů, tedy zhruba dvě miliardy korun, a konečná částka zatím uzavřená není. Původně se počítalo s návratem do služby na konci roku 2026. Podle americké zprávy z konce září 2026 se ale termín posunul na rok 2027. Od nehody tak loď stráví mimo službu přes pět let.
Námořnictvo přitom ve svém oficiálním plánu počítá s vyřazením USS Connecticut v roce 2031. Po návratu z doku jí tedy zbude nanejvýš čtyři roky služby. Přinejmenším dvě miliardy korun a tak dlouhá oprava za tak krátký zbývající provoz vycházejí jako velmi nevýhodný obchod.
Když půjde do doku i USS Seawolf, zůstane ve službě jediná loď třídy
Podle velitelství Submarine Force Atlantic provozuje americké námořnictvo 71 jaderně poháněných ponorek, z toho 53 útočných. Výpadek USS Connecticut tak představuje necelá dvě procenta útočné flotily, v rámci třídy Seawolf však celou třetinu. Rusko má podle přehledu NTI 41 jaderně poháněných bojových ponorek v celkové flotile zhruba 64 plavidel. Čína podle zprávy Pentagonu provozuje 12 jaderných ponorek, z nichž šest útočných patří do třídy Šang.
Početně tedy Spojené státy vedou s velkým náskokem a kvalitativně je jejich převaha menší. Ruský Jasen dosahuje podle otevřených zdrojů rychlosti kolem 31 uzlů, tedy asi 57 km/h. Americké zpravodajské hodnocení ho řadí mezi tišší lodě než starší třídu Los Angeles, ovšem ne tak tiché jako Seawolf nebo Virginia. Čínské Šangy zůstávají hlučnější a technologicky zaostávají.
Aktuální zpráva GAO popisuje zpoždění v údržbě útočných ponorek jako chronický problém celé flotily, protože loděnice nestíhají a servisní cykly se protahují. Rozpočtový dokument námořnictva pro fiskální rok 2027 posílá sesterskou USS Seawolf do údržby v květnu 2027 s návratem plánovaným na únor 2030. Pokud se USS Connecticut vrátí až po tomto květnu, zůstane z celé třídy aktivní jen USS Jimmy Carter. Nástupnická třída SSN(X) má podle plánu námořnictva z května 2026 vstoupit do stavby až v polovině čtyřicátých let.