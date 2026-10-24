Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Pompeje nás nepřestávají fascinovat. Jeden z obnovených domů odkrývá i erotickou stránku tehdejší společnosti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jméno města Pompeje se nejčastěji skloňuje v souvislosti s výbuchem Vesuvu. I po staletích od katastrofy však toto místo odhaluje svá tajemství. Některá z nich mají navíc lechtivý podtext…
Pompeje nás nepřestávají fascinovat. Jeden z obnovených domů odkrývá i erotickou stránku tehdejší společnosti

Pompeje nás nepřestávají fascinovat. Jeden z obnovených domů odkrývá i erotickou stránku tehdejší společnosti

Zdroj: Mary Harrsch / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:00

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Teroristický útok během letu Philippine Airlines 434: Bomba stačila vybuchnout, jeden cestující bohužel nepřežil
Teroristický útok během letu Philippine Airlines 434: Bomba stačila vybuchnout, jeden cestující bohužel nepřežil
Lidé obydlí Antarktidu stejně jako v minulosti dinosauři a obří tučňáci. Místní klima se blíží tomu jihoamerickému
Lidé obydlí Antarktidu stejně jako v minulosti dinosauři a obří tučňáci. Místní klima se blíží tomu jihoamerickému

Nejchladnější kontinent se již dnes stává domovem několika invazivních druhů rostlin a zvířat, které...

Inuité jsou hrdý národ. Jejich původní označení "Eskymáci" je pro ně extrémně hanlivé
Inuité jsou hrdý národ. Jejich původní označení "Eskymáci" je pro ně extrémně hanlivé

Inuité a Jupíci, dříve zvaní častěji Eskymáci, jsou nejrozšířenější skupinou na světě, která stále vede...

Agrippina mu svěřila výchovu svého syna Nerona. Na jeho krutost ale Seneca těžce doplatil
Agrippina mu svěřila výchovu svého syna Nerona. Na jeho krutost ale Seneca těžce doplatil

Filozof a učenec Seneca patřil k jedněm z nejvlivnějších rétorů dějin Říma. Bohužel se však narodil v kruté...

Tajemné geoglyfy v pouštích v Peru. Vědci stále netuší, co znamenaly a pro koho byly určeny
Tajemné geoglyfy v pouštích v Peru. Vědci stále netuší, co znamenaly a pro koho byly určeny

Na planině Nazca v Peru bylo ke konci roku 2022 objeveno 168 nových skalních obrazců. Geoglyfy, jak se jim...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.