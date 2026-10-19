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Pomozme 82letému Pepovi z Liberce. Upoután na vozík je vězněm ve vlastním domě

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Dvaaosmdesátiletý Pepa z Liberce po amputaci nohy nedokáže sám překonat schody před svým domem. Zůstává tak nedobrovolně uvězněn mezi čtyřmi stěnami. Pomozme mu získat schodišťovou plošinu a s ní i možnost bezpečně vyjít ven, navštívit lékaře a žít důstojně.
Pomozme 82letému Pepovi z Liberce. Upoután na vozík je vězněm ve vlastním domě

Pomozme 82letému Pepovi z Liberce. Upoután na vozík je vězněm ve vlastním domě

Zdroj: Archiv Josefa Himmela
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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