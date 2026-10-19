Pomozme 82letému Pepovi z Liberce. Upoután na vozík je vězněm ve vlastním domě

Pan Josef Himmel z Liberce se dlouhodobě potýká s těžkými zdravotními problémy a výrazně omezenou pohyblivostí. V důsledku vysoké amputace pravé dolní končetiny a dalších onemocnění pohybového aparátu je odkázán na pomoc druhých. Zdravotní pojišťovna VZP mu sice schválila a zapůjčila elektrický invalidní vozík, v cestě za svobodným pohybem však stojí zásadní překážka – schodiště u vstupu do bytového domu.
„Dům v Liberci, kde Pepa bydlí, není v tomto místě bezbariérový, a proto se bez pomoci nedokáže bezpečně dostat ven ani se vrátit domů. Několik schodů, které zdravý člověk ani nevnímá, pro něj představuje téměř nepřekonatelnou překážku,“ vysvětluje organizátor sbírky na portálu Znesnáze Martin Mužík. Řešením je schodišťová plošina
Po důkladném technickém posouzení byla jako nejvhodnější řešení zvolena šikmá schodišťová plošina ALTECH SP-STRATOS. Ta umožní bezpečnou přepravu Pepy na vozíku, minimalizuje zásahy do budovy a neomezí v užívání schodiště ostatní sousedy. Projekt už získal klíčovou podporu vlastníků bytových jednotek i správce domu.
Jedná se však o finančně nákladnou investici, kterou rodina nedokáže uhradit ze svých zdrojů. O pomoc byl požádán Úřad práce ČR skrze příspěvek na zvláštní pomůcku, řízení ale zatím není uzavřeno. Sbírku podpořily i nadace příslibem 15 000 Kč, přesto je nutné zapojení veřejnosti.
„Naším hlavním cílem je pořízení schodišťové plošiny. Významnou pomocí je již přislíbený nadační příspěvek, ale na samotnou státní pomoc se spoléhat nemůžeme,“ uvádí Mužík. Pomoc i nad rámec bariér
Pokud by Úřad práce státní příspěvek v budoucnu schválil, zbytek vybraných prostředků ze sbírky by byl transparentně po dohodě organizátorem sbírky Znesnáze, v souladu s jejími pravidly a za podmínky řádného doložení účelného použití darovaných peněz využíván na další nezbytné potřeby související s Pepovým zdravotním stavem. Šlo by například o bezbariérové úpravy bytu, vstupních prostor a přístupových cest, nákup dalších kompenzačních a rehabilitačních pomůcek nebo úhradu asistenčních a pečovatelských služeb. Duplicitní financování z více zdrojů je vyloučeno.
„V žádném případě by nedocházelo k duplicitnímu financování stejných výdajů ze státního příspěvku, nadačních darů a veřejné sbírky,“ podotýká Mužík.
Cílem podle něj je, aby každá darovaná koruna skutečně pomohla Pepovi překonávat překážky, které mu jeho zdravotní stav přináší každý den.
„Možnost opustit domov není luxus, ale základní předpoklad důstojného života. Pro Pepu není tato sbírka pouze cestou k pořízení technického zařízení. Je především nadějí, že nebude muset zůstávat uvězněný za dveřmi vlastního domova,“ uzavírá Martin Mužík s díky všem, kteří přispějí nebo sbírku sdílejí.