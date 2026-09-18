Pomoci lze i jemnějším vlasům bez objemu. Ženy sázejí na jednoduchý trik, který stojí za vyzkoušení i doma

Čínský filozof Konfucius zastával názor, že jsme svá těla – každý vlas a každý centimetr kůže – dostali od svých rodičů, a nesmíme je proto poškodit nebo zranit. Tato myšlenka se předává po staletí. Je pro vás však mytí vlasů otravná povinnost, nebo si ho spíš užíváte jako součást „ selfcare“ rituálu? Foto: Unsplash / Barry Potter Foto: Unsplash / Quentin Mahe Od hlavy k patě
Pro čínské ženy není hlavním cílem najít jeden zázračný a drahý produkt, ale dopřát vlasům péči od kořínků až ke konečkům. Výsledkem jsou pak delší, hladší a lesklejší vlasy – a to především bez agresivního drhnutí či příliš horké vody.
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Mytí vlasů by nemělo být jen několik otravných minut mezi sprchováním a fénováním.
Trend inspirovaný čínskými „head spa“ salony proměňuje běžnou rutinu v pomalejší pečující rituál zaměřený na pokožku hlavy – jemnou masáž, hydrataci a závěrečné opláchnutí vlažnou vodou. Jak na to?
První krok probíhá ještě nasucho: vlasy jemně pročešte kartáčem s měkkými štětinami. Pomůže to rozplést zacuchané vlasy, rozproudit krev, odstranit nečistoty a zbytky produktů.
Kartáčování by ale nemělo bolet ani tahat – cílem je šetrné pročesání, nikoli drhnutí. Foto: Unsplash / Paul Bill Foto: Unsplash / Brynden
Místo horké sprchy zvolte vlažnou, ne však ledovou vodu, která je šetrná k pokožce hlavy i k samotným vlasům.
Šampon nanášejte především ke kořínkům a na pokožku hlavy, nikoli po celé délce až ke konečkům.
Při mytí masírujte kůži bříšky prstů krouživými pohyby – snažte se však vyvarovat poškrábání nehty.
Vlasy šamponujte dvakrát – první mytí je zbaví mazu, prachu a zbytků kosmetiky, druhé pokožku a kořínky dočistí. Masáž, bylinky a relax
Tato část odlišuje čínsky inspirovaný postup od běžné rutiny, které se většina z nás drží. V profesionálních „head spa“ salonech se kombinuje masáž a akupresura pokožky hlavy, bylinné směsi a pára nebo jemný „vodopád“ vodních proudů. Cílem je spojit péči o vlasy s relaxací.
Doma lze rituál zjednodušit: ke kořínkům použijte vlasové sérum, například s ženšenem či zázvorem, a dvě až tři minuty ho jemně vmasírujte. Kondicionér poté nanášejte od poloviny délek ke konečkům, kde vlasy potřebují nejvíce péče.
Máte-li suché nebo barvené vlasy, přidejte masku.
Na závěr vlasy opláchněte chladnou vodou – tak studenou, jak je vám příjemné. Odstraní zbytky produktů, uhladí vlasy a dodá jim oslnivý lesk.
Foto: Unsplash / Rosalind Chang Foto: Unsplash / Irene Strong
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Není však nutné mýt si vlasy každý den. Čínské ženy si vlasy většinou myjí dle potřeby či počasí. Pro zdravý vzhled vlasů také zmiňují ochranu před UV zářením, dostatek tekutin a pestrou stravu. V čínské filozofii se vlasy pojí se štěstím a hojností. Existuje proto tradice, podle které se během čínského nového roku vlasy nemyjí, aby si člověk nesmyl štěstí.
Nejdůležitější poselství tohoto trendu je jednoduché: zdravě vypadající vlasy nezávisí na drahých produktech, ale na čase a péči, které jim věnujeme. Základem je proto čistá, nepodrážděná a pravidelně hýčkaná pokožka hlavy.
Zdroje: Vogue, VN Express, , Amayzine Cronista