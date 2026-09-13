Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

Pomeranian: kapesní obláček, který se tváří roztomile, ale doma by nejradši řídil celý provoz

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pomeranian je přesně ten typ psa, kterého si člověk pořídí s představou, že domů přinese trochu chmýří, trochu roztomilosti a asi tak tři kila bezproblémové dekorace. A pak zjistí, že si nepořídil dekoraci, ale velmi malého, velmi hlasitého a velmi sebevědomého manažera, který považuje byt za své území, dveře za bezpečnostní zónu a každý podezřelý zvuk za osobní výzvu.
Pomeranian: kapesní obláček, který se tváří roztomile, ale doma by nejradši řídil celý provoz

Pomeranian: kapesní obláček, který se tváří roztomile, ale doma by nejradši řídil celý provoz

Zdroj:
Reklama
Další články z Žlutá kočka
Argentinská doga: bílý sval s tváří vyhazovače, který potřebuje člověka s mozkem, ne s egem
Argentinská doga: bílý sval s tváří vyhazovače, který potřebuje člověka s mozkem, ne s egem
Tarantule: chlupatá noční můra, která má horší pověst než skutečný životopis
Tarantule: chlupatá noční můra, která má horší pověst než skutečný životopis

Tarantule má jednu obrovskou nevýhodu: vypadá přesně tak, jak si člověk představuje zvíře, které by mělo v...

Kočka může dostat demenci. Pan Mňau žádá, aby člověk přestal všechno svádět na větu „ona už je prostě stará“
Kočka může dostat demenci. Pan Mňau žádá, aby člověk přestal všechno svádět na větu „ona už je prostě stará“

Stará kočka začne v noci hlasitě mňoukat, chvíli stojí u špatné strany dveří, přestane se tak pečlivě mýt...

Kachna domácí: opeřený tank na louže, kterého člověk podcenil jen proto, že kváká
Kachna domácí: opeřený tank na louže, kterého člověk podcenil jen proto, že kváká

Kachna domácí má jeden zásadní problém s reputací: člověk ji zná až příliš dobře. Je na dvoře, u rybníka, v...

Pes vám nerozkousal dveře z pomsty. Jen člověk zase potřebuje být hlavní postavou příběhu
Pes vám nerozkousal dveře z pomsty. Jen člověk zase potřebuje být hlavní postavou příběhu

Člověk se vrátí domů a začne vyšetřování. Koš leží na boku. Polštář právě dokončil kariéru. U dveří chybí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

Web přináší články o domácích mazlíčcích, volně žijících zvířatech i fascinujících tvorech z celého světa. Čtenáři zde najdou praktické rady pro péči o psy, kočky a další mazlíčky, zajímavosti z říše zvířat, příběhy, které zahřejí u srdce, i kuriozity, nad nimiž zůstává rozum stát. Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Žlutá kočka
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.