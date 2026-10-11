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Pomeje si půjčoval miliony, ona o tom nevěděla. Michaela Kuklová po rozvodu myslela na sebevraždu a bála se o dům rodičů

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Dennívýzva
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Herečka deset let bojovala u soudů o holou existenci kvůli dluhům, o kterých nevěděla, že vznikly. Třikrát vyhrála.
Pomeje si půjčoval miliony, ona o tom nevěděla. Michaela Kuklová po rozvodu myslela na sebevraždu a bála se o dům rodičů

Pomeje si půjčoval miliony, ona o tom nevěděla. Michaela Kuklová po rozvodu myslela na sebevraždu a bála se o dům rodičů

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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