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Pomalý metabolismus mohou podpořit správně zvolené potraviny. Jejich zařazení do jídelníčku usnadní cestu za štíhlejší postavou

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Za využití kalorií je odpovědný náš metabolismus. Ten přeměňuje přijatou energii v palivo pro naše orgány a svaly. Jeho správné fungování je tedy klíčové pro celý náš organismus, ale zvláštní roli hraje u lidí, kteří se snaží shodit nějaké to kilo navíc.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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