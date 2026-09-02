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Pomalé pruhy jsou hotové. Oprava Gočárova okruhu potrvá do října

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Řidiči na Gočárově okruhu v Hradci Králové mají za sebou první část omezení. ŘSD dokončilo opravu pomalých jízdních pruhů a nájezdových ramp, nyní se práce přesunou do rychlých pruhů. Hotovo by podle harmonogramu mohlo být 5. října.
Pomalé pruhy jsou hotové. Oprava Gočárova okruhu potrvá do října

Pomalé pruhy jsou hotové. Oprava Gočárova okruhu potrvá do října

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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