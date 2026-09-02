Pomalé pruhy jsou hotové. Oprava Gočárova okruhu potrvá do říjnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pomalé pruhy jsou hotové. Oprava Gočárova okruhu potrvá do října
Velká proměna hlavního nádraží v Hradci Králové pokračuje a tentokrát se dotkne hlavně večerních...
Téměř 12 tisíc výjezdů absolvovali během července a srpna záchranáři v Královéhradeckém kraji. Ošetřovali...
Hlášení znělo jako požár svařovacího robota, realita ale byla trochu jiná. V průmyslovém objektu v Nové...
Školáci se dnes vrátili do opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Předchozí...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →