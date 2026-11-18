Představte si večer, kdy si chcete pustit film, ale stream se neustále seká. Přirozeně začnete podezírat router nebo poskytovatele internetu. Jenže ve stejnou chvíli váš telefon synchronizuje fotky do cloudu, notebook stahuje aktualizace z Microsoft Storu a herní konzole v režimu spánku instaluje několik desítek gigabajtů dat. Každé z těchto zařízení si ukrajuje část dostupné kapacity připojení, aniž byste o tom vůbec věděli. Problém přitom nemusí být ve slabém signálu ani v pomalém internetovém tarifu. Příčinou může být provoz na pozadí, který vytvářejí jednotlivá zařízení připojená k vaší domácí síti.
Jak odhalit, kdo právě vytěžuje internetové připojení
Diagnostiku je vhodné rozdělit do dvou kroků. Nejprve se podívejte na provoz přímo v routeru. Moderní routery a mesh systémy od výrobců, jako jsou eero, TP-Link nebo ASUS, dokážou prostřednictvím mobilní aplikace zobrazit, kolik dat jednotlivá zařízení právě odesílají a přijímají.
Například eero nabízí přehled aktuálního vytížení jednotlivých zařízení, který se aktualizuje každých pět sekund. TP-Link v aplikacích Deco a Tether poskytuje přehled o spotřebě dat jednotlivých zařízení. Některé modely navíc umožňují rozdělit provoz podle kategorií aplikací. ASUS nabízí podobné funkce prostřednictvím monitoru síťového provozu, který sleduje aktivitu jednotlivých připojených zařízení.
Důležitý je zejména okamžik, kdy routerový test rychlosti ukazuje, že internetové připojení od poskytovatele funguje normálně, například rychlostí 200 Mb/s, ale některé zařízení přesto vykazuje nezvykle vysokou síťovou aktivitu. To může naznačovat, že problém není v samotném připojení, ale v některém ze zařízení. V takovém případě má smysl pokračovat druhým krokem: otevřít konkrétní telefon nebo počítač a zjistit, která aplikace či proces za vysokou spotřebou stojí.
Telefon: Android nabízí podrobnější přehled než iPhone
Na Androidu je situace poměrně přehledná. Aplikace GlassWire dokáže zobrazit síťovou aktivitu jednotlivých aplikací při připojení přes Wi-Fi i historii jejich spotřeby za jednotlivé dny a měsíce. Od dubna 2024 je pro Android dostupná zdarma. Češtinu samotného rozhraní se nám nepodařilo ověřit, ovládání je ale intuitivní i v angličtině. GlassWire navíc nabízí firewall s oddělenými pravidly pro Wi-Fi a mobilní data. Jakmile tedy odhalíte aplikaci, která spotřebovává příliš mnoho dat, můžete jí přístup k síti omezit.
Samostatnou kapitolou jsou Google Play services. Tato systémová služba běží na pozadí prakticky neustále a může zajišťovat například synchronizaci a komunikaci mezi aplikacemi a službami Googlu. Její datovou aktivitu lze kontrolovat v nastavení Androidu, kde najdete přehled spotřeby za zvolené období. Právě systémové služby přitom mohou někdy spotřebovat překvapivě velké množství dat, aniž by si toho uživatel všiml.
Na iPhonu a iPadu je situace výrazně omezenější. Apple z bezpečnostních důvodů neposkytuje aplikacím třetích stran rozhraní API, které by jim umožnilo sledovat spotřebu Wi-Fi dat ostatních aplikací. Potvrdil to také pracovník technické podpory Apple Developer Technical Support na vývojářském fóru. Aplikace jako Network Utility proto nabízejí především celkové síťové statistiky a sledování mobilních dat, nikoli podrobný přehled Wi-Fi provozu podle jednotlivých aplikací. Jejich widgety se navíc aktualizují pouze v určitých intervalech, takže nejsou ideální pro okamžité odhalení aplikace, která právě vytěžuje připojení. V tomto ohledu mají uživatelé iPhonů podstatně méně možností než majitelé Androidů.
Počítač: vestavěné nástroje většinou stačí
Ve Windows nemusíte kvůli sledování síťové aktivity instalovat žádný další program. Správce úloh (Task Manager) zobrazuje využití sítě jednotlivými běžícími procesy a v části Historie aplikací najdete také přehled dosavadní spotřeby.
Pokud chcete podrobnější informace, otevřete Sledování prostředků (Resource Monitor) a přejděte na kartu Síť. Zde uvidíte procesy, které právě komunikují přes internet, jejich síťovou aktivitu i jednotlivá TCP spojení včetně vzdálených adres a portů. Pro běžnou diagnostiku to většinou bohatě stačí. Placené nástroje třetích stran mají smysl především tehdy, když potřebujete dlouhodobou historii provozu nebo automatická upozornění při neobvykle vysoké spotřebě.
Na Macu nabízí podobné funkce například iStat Menus 7. Tento placený nástroj zobrazuje aktuální vytížení sítě a přehled nejaktivnějších aplikací. Podporuje také češtinu a je určen pro novější verze macOS.
Co všechno stahuje, i když to nepoužíváte
Seznam aplikací a zařízení, která mohou spotřebovávat data na pozadí, je delší, než byste možná čekali:
- Background App Refresh na iPhonu a podobné funkce na Androidu umožňují aplikacím aktualizovat obsah, i když telefon právě aktivně nepoužíváte.
- Microsoft Store ve Windows automaticky stahuje aktualizace aplikací a her. Automatické aktualizace lze omezit nebo pozastavit podle dostupných možností systému.
- PlayStation 5 může v režimu odpočinku stahovat a instalovat aktualizace her, aplikací i samotného systému.
- Xbox může v závislosti na nastavení napájení a aktualizací stahovat nové verze her, aplikací a operačního systému také v době, kdy konzoli nepoužíváte.
- Google Play services na Androidu zajišťují synchronizaci a další systémové úlohy, které mohou průběžně využívat internetové připojení.
Jediné zařízení, které právě stahuje několik desítek gigabajtů dat, může na určitou dobu výrazně vytížit dostupnou kapacitu připojení. Ostatní členové domácnosti pak mohou při sledování videa, hraní online her nebo videohovorech zaznamenat zpomalení.
Jak viníka zkrotit
Jakmile zjistíte, která aplikace nebo zařízení spotřebovává příliš mnoho dat, většinou stačí upravit několik běžných nastavení. Nemusíte být síťový specialista ani měnit celý router:
- Android: Omezte využívání dat na pozadí u konkrétní aplikace, zapněte Spořič dat nebo využijte firewall v aplikaci GlassWire.
- iPhone/iPad: Vypněte aktualizaci aplikací na pozadí v nabídce Nastavení → Obecné → Aktualizace aplikací na pozadí. Dostupnost a možnosti nastavení se mohou lišit podle verze systému.
- Windows: U aplikací, které tuto možnost podporují, omezte běh na pozadí. V Microsoft Storu můžete také vypnout automatické aktualizace aplikací.
- PS5: V nastavení automatických aktualizací omezte nebo vypněte stahování a instalaci aktualizací v režimu odpočinku.
- Xbox: Zkontrolujte nastavení automatických aktualizací a režimu napájení, která určují, zda konzole může stahovat data i v době, kdy ji nepoužíváte.
Nejlepší je postupovat od nejmírnějšího zásahu k nejvýraznějšímu. Nejprve omezte aktivitu aplikací na pozadí, potom upravte automatické aktualizace a teprve v případě, že nic nepomůže, zvažte odinstalování problematické aplikace.
Než tedy začnete platit za rychlejší internet nebo pořizovat nový router, věnujte deset minut kontrole toho, co vaše zařízení dělají, když je právě nepoužíváte. V mnoha případech totiž pomalé připojení nezpůsobuje nekvalitní Wi-Fi, ale některé ze zařízení, které si na pozadí nenápadně ukrajuje větší část dostupné kapacity, než byste čekali.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík