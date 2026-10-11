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Pomáhá lidem s rakovinou. Věru Zukalovou voliči vytáhli z osmého místa na první

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Z osmého na první místo na kandidátce ODS se díky preferenčním hlasům dostala Věra Zukalová z Olomouce, která pomáhá lidem s rakovinou. Nedávno obdržela také Stříbrnou medaili předsedy Senátu za vytváření dobrých míst pro život.
Pomáhá lidem s rakovinou. Věru Zukalovou voliči vytáhli z osmého místa na první

Pomáhá lidem s rakovinou. Věru Zukalovou voliči vytáhli z osmého místa na první

Zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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