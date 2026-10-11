Polští senioři by při velkém zdražování dostali automaticky přidáno. Rozhodovat má hranice 5 %

V plánu je zavést speciální ochranný mechanismus. Ten by měl automaticky zvyšovat dávky v případě vysoké inflace. Změny mají zajistit, aby rozpočty nejstarších polských obyvatel byly bezpečné bez ohledu na mezinárodní situaci.
Již nyní existuje systém indexace, který by měl projít jistým vývojem. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, vedoucí ministerstva pro rodinu, práci a sociální politiku, oznámila, že její ministerstvo zvažuje zavedení zákonné záchranné sítě. Nové řešení má zaručit vyšší zvýšení dávek pro seniory v obdobích rychlého růstu cen v obchodech.
Podle současných pravidel se indexační sazba vypočítává kombinací průměrné roční míry inflace s alespoň 20 % reálným nárůstem průměrné mzdy oproti předchozímu roku. Je rozhodnuto, že v roce 2027 bude tato složka zachována na minimální zákonné úrovni.
Na základě aktuálních údajů Ústředního statistického úřadu odborníci odhadují, že březnová indexace v roce 2027 by mohla dosáhnout 4,76 %. Nejedná se o konečné číslo. Závazné údaje totiž budou známy až poté, co dojde ke zveřejnění úplných ekonomických údajů za rok 2026.
Na oficiální oznámení si tak budeme muset počkat do února 2027. Na základě realistických makroekonomických ukazatelů provede Ústav sociálního zabezpečení zvýšení dávek v březnu 2027.
Navrhované změny
Levice navrhuje, aby se po překročení určitého inflačního prahu, například 5 % mzdová složka indexu zvyšovala bez politického rozhodnutí. Varianta se zvýšením podílů mezd z 20 na 30 % by měla už nyní umožnit výpočet možných plateb v březnu následujícího roku.
Jak by to vypadalo v praxi
Pro simulaci předpokládejme inflaci 3,3 % a růst reálných mezd 3,3 %. Jednotlivé varianty pak dávají tyto výsledky:
- 20% podíl na zvýšení mezd: 3,3 % + 0,66 procentního bodu = nárůst o 3,96 %;
- 30% podíl na zvýšení mezd: 3,3 % + 0,99 procentního bodu = 4,29% nárůst;
- 50% podíl na zvýšení mezd: 3,3 % + 1,65 procentního bodu = nárůst o 4,95 %.
Poslední možnost porovnává dopady různých podílů mezd. Neznamená to oznámení indexace ve výši 4,95 % v roce 2027 ani splnění inflační podmínky: při inflaci 3,3 % by hypotetická hranice 5 % nebyla překročena.
Minimální důchod je v současnosti 1 978,49 PLN hrubého. Naše výpočty ukazují, že při indexaci o 3,96 % by se zvýšil na 2 056,84 PLN a při zvýšení o 4,29 % na 2 063,37 PLN. Rozdíl mezi těmito scénáři je 6,53 PLN hrubého měsíčně. Celkové zvýšení v příznivějším scénáři dosahuje 84,88 PLN, ale většina této částky vyplývá ze současného mechanismu. Oddělení plné indexace od dodatečného zisku umožňuje spravedlivé posouzení rozsahu navrhované změny.
Zdroje článku: gospodarka.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, forsal.pl, www.storicko.cz