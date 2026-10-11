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Polští senioři by při velkém zdražování dostali automaticky přidáno. Rozhodovat má hranice 5 %

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Ministerstvo rodiny a sociálních věcí plánuje změnit pravidla pro indexaci důchodů a dávek v invaliditě.
Polští senioři by při velkém zdražování dostali automaticky přidáno. Rozhodovat má hranice 5 %

Polští senioři by při velkém zdražování dostali automaticky přidáno. Rozhodovat má hranice 5 %

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

Storicko.cz je magazín zaměřený na poutavé články ze světa skutečných příběhů, inspirativních osobností i zajímavých událostí. Najdete tu směs životních osudů, kuriozit a historických momentů, které dokáží čtenáře vtáhnout a nabídnout nový pohled na svět kolem nás. Texty jsou psané tak, aby...

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