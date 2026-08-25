Polští důchodci dostanou v září 14. důchod. V plné výši jde o téměř 2 000 zlotých

Nejde v podstatě o žádnou novinku, důchodci a další skupiny obyvatel v Polsku dostávají čtrnáctý plat každoročně již několik let. Navíc i v minulých letech byla tato dávka vyplácena právě v devátém měsíci roku. Nicméně Rada ministrů vždy musí rozhodnout o tom, kdy bude dávka vyplacena v daném roce. Letos se tedy lidé mohou opět těšit na přilepšenou pár měsíců před Vánocemi.
Kdo má nárok na 14. důchod?
Tento důchod se přiznává osobám, které mají k poslednímu dni měsíce předcházejícího měsíci výplaty dodatečné roční peněžité dávky jako důchod, pozůstalostní důchod, sociální dávky nebo strukturální dávky.
Nařízení uvádí, že osobám, jejichž základní dávka, například starobní nebo invalidní důchod, nepřesahuje 2 900 PLN hrubého, bude vyplacena plná výše čtrnácté dávky, tj. 1 978,49 PLN hrubého (1 800,43 PLN čistého).
Koho se to netýká
Pokud základní dávka přesáhne 2 900 PLN hrubého, uplatní se pravidlo zlotý za zlotý. Znamená to, že se 14. důchod sníží o částku odpovídající překročení stanoveného limitu. V důsledku toho osoby, jejichž měsíční důchod nebo dávka v invaliditě přesáhne 4 828,49 PLN hrubého, neobdrží dodatečnou dávku.
Stejné pravidlo samozřejmě platí také pro osoby, které pobírají vdovský nebo vdovecký důchod. Dávky se v takové chvíli sčítají a pokud celková výše obdržených dávek přesáhne 4828,49 PLN hrubého, nebudou mít nárok na 14. důchod.
Jak peníze dostanete?
Důchod bude vyplácen automaticky a není potřeba podávat žádnou speciální žádost. Toto pravidlo se vztahuje i na osoby pobírající důchody a anuity ze Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (KRUS) a dávky vyplácené Penzijním a anuitním ústavem Ministerstva vnitra a správy. A jak tedy peníze dostanete? Dodatečná dávka bude převedena na váš účet nebo vyplacena v obvyklý den výplaty důchodu nebo anuity.
Někdo na dávky nemá nárok
Na dávky nemají nárok soudci a státní zástupci v důchodu. Stejně tak osoby, které si doplňují předdůchodový příjem, jejichž základní příjem byl pozastaven. Nárok nemají ani vítězové mezinárodních sportovních akcí jako jsou olympijské nebo paralympijské hry. A poslední skupinou, která na peníze nemá nárok jsou senioři, kteří si doplňují důchod a překračují hranici 130 % průměrného čistého platu.
Potvrzeno ve sbírce zákonů
Datum platby již není návrhem ani oznámením. Nařízení Rady ministrů bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů a stanoví září 2026 jako měsíc pro výplatu další dodatečné roční dávky. Vláda by mohla vydat samostatné nařízení, kterým by se stanovil 14. důchod nad rámec minimálního důchodu, jelikož zákon tuto možnost stanoví s přihlédnutím k socioekonomické situaci a stavu veřejných financí. Nařízení z 10. srpna se však vztahuje pouze na měsíc výplaty a nezvyšuje zákonnou výši dávky.
Zdroje článku: www.portalsamorzadowy.pl, www.pulshr.pl, www.gazetaprawna.pl, www.storicko.cz