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Polští důchodci dostanou v září 14. důchod. V plné výši jde o téměř 2 000 zlotých

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Polští důchodci se mohou těšit na následující měsíc. V září jim totiž bude od Ústavu sociálního pojištění vyplacen 14. důchod.
Polští důchodci dostanou v září 14. důchod. V plné výši jde o téměř 2 000 zlotých

Polští důchodci dostanou v září 14. důchod. V plné výši jde o téměř 2 000 zlotých

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

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