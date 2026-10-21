Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Polský seriál ze života si získal i české diváky. Netflix vrací oceňovaný hit, který ukazuje rodičovství bez příkras

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rodičovství není žádná procházka růžovým sadem. A když se k němu přidá nepochopení okolí a boj za to, aby vaše dítě dostalo šanci, jakou si zaslouží, může připomínat pořádně náročný zápas. Polský seriál Matky tučňáků (The Mothers of Penguins) ukázal, že i o těžkých tématech se dá vyprávět s humorem.
Polský seriál ze života si získal i české diváky. Netflix vrací oceňovaný hit, který ukazuje rodičovství bez příkras

Polský seriál ze života si získal i české diváky. Netflix vrací oceňovaný hit, který ukazuje rodičovství bez příkras

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:00

Reklama
Další články z Netflixer
Miliardářova zapomenutá dcera se rozhodne vyvraždit celou rodinu. Knihu si koupilo přes milion lidí, teď ji natáčí Netflix
Miliardářova zapomenutá dcera se rozhodne vyvraždit celou rodinu. Knihu si koupilo přes milion lidí, teď ji natáčí Netflix
Za utopení tří dcer seděla 30 let, lidé jí říkají čarodějnice. Netflix chystá mrazivý thriller plný temných tajemství
Za utopení tří dcer seděla 30 let, lidé jí říkají čarodějnice. Netflix chystá mrazivý thriller plný temných tajemství

V univerzitním Cambridgi se po třiceti letech objeví žena, které místní dodnes říkají čarodějnice. Netflix...

Sériového vraha dopadli, jenže vraždy pokračují. Scarlett Johansson čelí démonickému zlu v novém Vymítači ďábla
Sériového vraha dopadli, jenže vraždy pokračují. Scarlett Johansson čelí démonickému zlu v novém Vymítači ďábla

Vrah nechá ve sklepení newyorského kostela krví napsané jméno detektivky Julie Miller. Universal vydal...

Přes 300 rukojmích, desítky mrtvých a lidé, kteří beze stopy zmizeli. Netflix natočil mrazivý thriller podle skutečné tragédie
Přes 300 rukojmích, desítky mrtvých a lidé, kteří beze stopy zmizeli. Netflix natočil mrazivý thriller podle skutečné tragédie

Stovky rukojmích, ozbrojené partyzánské hnutí a zásah armády, který skončil tragédií. Thriller Obléhání...

30 let ho nikdo nechtěl natočit. Nový film tvůrce Úžasňákových a Ratatouille míří na Netflix, kritici mu dávají 91 %
30 let ho nikdo nechtěl natočit. Nový film tvůrce Úžasňákových a Ratatouille míří na Netflix, kritici mu dávají 91 %

Soukromé očko Ray Gunn má za parťáka jednookého tvora na třech nohách a nový případ ho zavede mezi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.