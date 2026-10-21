Polský seriál ze života si získal i české diváky. Netflix vrací oceňovaný hit, který ukazuje rodičovství bez příkras

Matky tučňáků si získaly diváky příběhem ze života
Polský komediální seriál Matky tučňáků (na Kinoboxu dosahuje 73 %) vypráví příběh Kamy, energické bojovnice MMA, jejíž největší životní zápas se neodehrává v ringu, ale doma a ve škole jejího syna. Společně s Ulou, Tatianou a Jerzym se snaží najít cestu, jak svým dětem se speciálními potřebami zajistit prostředí, ve kterém budou přijímané a budou se moci rozvíjet. Seriál přitom ukazuje, že rodičovství není jen o nekonečné lásce, ale rovněž o vyčerpání a každodenních bitvách, které okolí často vůbec nevidí. První řada dosahovala na Netflixu skvělých výsledků, přičemž se jí dařilo také u nás. V Polsku se jí podařilo získat prestižní ocenění Orzeł za nejlepší hraný seriál. Úspěch nebyl náhodný. Foto: Netflix Tvůrci chtěli ukázat rodičovství bez příkras
Za vznikem seriálu
Matky tučňáků stojí mimo jiné režisérka a scenáristka Klara Kochańska-Bajon, která se při jeho tvorbě inspirovala nejen příběhem dalších rodičů, ale také vlastními zkušenostmi. Jejím cílem nebylo nabídnout dokonale uhlazený obrázek rodinného života, ale ukázat, co všechno se skrývá za zavřenými dveřmi domácností, které se musí vyrovnávat s odlišnými potřebami svých dětí. V minulosti uvedla, že tento kousek natočila z potřeby ukázat rodičovství z nové perspektivy.
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Zatímco první řada
komediálního hitu se soustředila především na přijetí diagnózy a smíření se s novou realitou, druhá ukáže, že tím rodičovské starosti rozhodně nekončí. „To, že my jako rodiče vnitřně přijmeme novou skutečnost, ještě neznamená, že se jí automaticky přizpůsobí celý svět kolem nás,“ zmínila v rozhovoru pro Netflix. Dalším důležitým tématem pokračování bude otcovství, které zastoupí nová postava Pawła, jehož ztvárnění se ujal Mateusz Damięcki. Podle režisérky je tátou, který se aktivně zapojuje do výchovy a zároveň se učí zvládat vlastní emoce. Nezapomněli přitom ani na problematiku neviditelného dítěte, tedy sourozence, který se někdy cítí být přehlížený. Foto: K. Grabowska / Netflix V pokračování si rodiče založí vlastní školu
Druhá řada se bude odehrávat přibližně rok a půl po událostech jedničky. Kama, Ula, Tatiana a Jerzy se rozhodnou vzít věci do vlastních rukou a založí školu nesoucí název Pól štěstí (Biegun Szczęścia). Chtějí vytvořit místo, kde jejich děti najdou bezpečí, pochopení a podporu, kterou jinde postrádají. Jenže dobrý úmysl ještě nezaručuje hladký průběh.
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Do cesty se jim postaví byrokracie, finanční problémy a rozdílné představy o tom, jak by měla škola fungovat. A zatímco rodiče bojují s novou odpovědností, jejich děti rostou a začínají řešit vlastní starosti. Přichází dospívání, první lásky i komplikovanější vztahy s vrstevníky a rodinou.
Kdy 2. řada seriálu Matky tučňáků vyjde na Netflixu?
V pokračování se naštěstí znovu setkáme s
Maszou Wągrockou jako Kamou, Barbarou Wypych v roli Uly, Magdalenou Różczkou jako Tatianou a Tomaszem Tyndykem coby Jerzym. Vrátí se také mladí herci, kteří ztvárňují jejich děti, mimo jiné Jan Lubas, Tola Będzikowska, Maks Obst, Staś Lewandowski a Maks Młodawski.
Druhá řada seriálu Matky tučňáků dorazí na Netflix už 21. října. Foto: K. Grabowska / Netflix Foto: K. Grabowska / Netflix Foto: K. Grabowska / Netflix Foto: K. Grabowska / Netflix Foto: K. Grabowska / Netflix Foto: K. Grabowska / Netflix Foto: K. Grabowska / Netflix
Zdroje: Netflix, What´s on Netflix, Netflixmania.pl, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 73 %