Polský bojovník se zranil a Peňáz nemá soupeře. OKTAGON musí před turnajem v Třinci řešit další výpadek

Pár týdnů před zápasem ví bojovník o soupeři skoro všechno. Zná jeho postoj, má v telefonu sestřihy a v tělocvičně sparingpartnera, který ho napodobuje. Matěj Peňáz je 30letý český bojovník ve střední váze do 83,9 kg s bilancí 11-1-0 a tuhle fázi přípravy na OKTAGON 98 absolvoval naprázdno. Polský soupeř je z karty vedené u jeho jména pryč, Peňázovi zůstal termín, hala i váha. Redakce MMAmag porovnala oficiální stránky organizace a narazila na dvě věci, které spolu nesedí.
Tři písmena místo jména soupeře
Zrušení oznámila organizace OKTAGON MMA, tedy největší česká organizace smíšených bojových umění, která pořádá turnaje v Česku, na Slovensku a v Německu. Znění oznámení zveřejnil 18. října 2026 server MMA Shorties, podle kterého organizace napsala: „Zápas Peňáz vs. Oniszczuk na turnaji OKTAGON 98 je zrušen kvůli zranění Oniszczuka. Aktuálně hledáme pro Peňáze nového soupeře“. Důvod tedy článek uvádí jako tvrzení z tohoto přepisu.
Peňáz měl nastoupit ve střední váze v třinecké hale. Turnaj OKTAGON 98 začíná 21. listopadu 2026 v 17:00 a jeho hlavním zápasem je titulový souboj lehké váhy mezi Mateuszem Legierskim a Ivanem Buchingerem. O pás tedy Peňáz bojovat neměl.
Na oficiálním profilu Matěje Peňáze našla redakce MMAmag při kontrole 19. října 2026 u OKTAGONu 98 místo jména soupeře zkratku TBA, která v rozpisech znamená, že protivník bude teprve určen. Peňáz z karty nevypadl. Zmizelo jen jméno naproti.
Jenže jméno, které z Peňázovy stránky zmizelo, na jiném místě oficiálního webu OKTAGON MMA pořád svítí a nesedí ani tak, jak ho uvádí část českých médií.
Kdo měl v Třinci stát naproti Peňázovi
Kamil Oniszczuk je 30letý polský bojovník ve střední váze s bilancí 13-5-0. V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala sérii tří výher: 11. července 2026 porazil Micka Stantona jednomyslným rozhodnutím, 17. ledna 2026 ukončil Marka Bartla technickou submisí ve 2. kole a 9. srpna 2025 zdolal Davida Zawadu jednomyslným rozhodnutím. Žádný plnič bilance to nebyl.
Pozor na křestní jméno. Přepis oznámení i část českých textů mluví o Adrianu Oniszczukovi, oficiální profil na webu OKTAGON MMA a databáze Sherdog ale shodně vedou Kamila Oniszczuka.
|Údaj
|Matěj Peňáz
|Kamil Oniszczuk
|Věk a národnost
|30, Česko
|30, Polsko
|Bilance (výhry-prohry-remízy)
|11-1-0
|13-5-0
|Poslední série
|5 výher v řadě
|3 výhry v řadě
Peňáz má podle svého profilu 91 % výher ukončením, takže se kolem jeho jména obvykle čeká rychlý konec. A ještě jedno zjištění: při téže kontrole 19. října 2026 ukazoval profil Kamila Oniszczuka v rozpisu nadcházejících zápasů pořád dvojici s Peňázem na OKTAGONu 98, zatímco český profil Peňáze už nikoho. Veřejné stránky se aktualizují po svém a stav se může kdykoli změnit.
Zbývajících 33 dní přitom OKTAGON MMA nebude trávit jen hledáním někoho, kdo se do té střední váhy vejde.
Co se musí stihnout za 33 dní
Datum 21. listopadu 2026 má redakce MMAmag přímo ze stránky turnaje, kterou organizace zveřejnila; do turnaje od 19. října 2026 zbývalo 33 dní. V takovém okně už bojovník neladí formu obecně, ale plán na konkrétního člověka. Jiný styl, jiný sparing, jiná taktika.
Dobrá zpráva pro Peňáze zní, že organizace podle citovaného oznámení soupeře hledá, se startem tedy počítá. Nový protivník ale při kontrole 19. října 2026 na jeho profilu uveden nebyl. Dokud ho organizace nepotvrdí, je jakékoli jméno jen dohad.
Prázdné políčko, které stojí víc než jeden zápas
KOMENTÁŘ Zranění nikdo neobjedná a nikomu se za ně nenadává. Sportovní cena ale existuje a platí ji ten, kdo se chystal. Peňáz měl před sebou soupeře s bilancí 13-5-0 a třemi výhrami v řadě, tedy zápas, který ve střední váze něco váží. Náhradník sháněný 33 dní před turnajem bývá z jiné kategorie formy i motivace a stejnou cenu platí divák, který si do Třince kupoval konkrétní dvojici.
Dá se namítnout, že změna soupeře je v smíšených bojových uměních úplně běžná a Peňáz nastoupí tak jako tak. Jenže tahle běžnost se v matchmakingu účtuje: ze zápasu, který měl o něčem rozhodnout, se stává zápas, který musí někdo zachránit. Datum drží, hala drží, váha drží. Zmizelo jen jméno. A zrovna to se shání nejhůř.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek