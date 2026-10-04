Polsko převzalo devátý letoun F-35A, poprvé z italské továrny. Rusko má svých nejlepších Su-57 jen desítky

Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz u příletu mluvil o přechodu na novou etapu. Osm předchozích letounů F-35A, které Polsko převzalo, smontovali dělníci v americkém Texasu. Celkem jich Varšava objednala 32 a pojmenovala je Husarz, okřídlený husař. Ministerstvo tím vědomě odkazuje na elitní jízdu, která v 17. století neměla na evropských bojištích soupeře.
Kde v Evropě vznikají křídla pro americký Fort Worth
Závod v severoitalském Cameri provozuje Leonardo a je první linkou finální montáže F-35 mimo území Spojených států. Kromě kompletace celých letounů se v něm vyrábějí křídla. Část z nich zůstává na místní lince, zbytek míří přes oceán do Fort Worth.
Cameri zároveň slouží jako evropský regionální hub pro údržbu, opravy, revize a modernizace, které aliance zkracuje na MRO&U. Pro Polsko z toho plyne kratší logistický řetězec. Pro evropské uživatele F-35 je důležité, že letouny už nemusejí kvůli větším zásahům cestovat přes Atlantik. Bez evropského zázemí by transatlantická přeprava zůstala slabým místem celého programu.
Letouny z Cameri mají stejnou bojovou konfiguraci jako stroje z Texasu. Polsko tedy za italskou montáž neplatí slabší výbavou.
Čtrnáct Husarzů do konce roku 2026, plná zralost až v roce 2032
Polské ministerstvo obrany podepsalo smlouvu 31. ledna 2020. Za 4,6 miliardy dolarů, tedy zhruba 108 miliard korun, nedostane jen samotné letouny. Cena zahrnuje i logistiku, výcvik a simulátory, takže ji nelze jednoduše vydělit počtem strojů. Devět převzatých kusů odpovídá něco málo přes 28 % objednávky.
Program se v posledních měsících zrychlil. První tři letouny přistály v Łasku 22. května 2026 a oficiální ceremonie přijetí do výzbroje proběhla 12. června. V červenci poprvé vzlétl polský kus smontovaný v Cameri a na začátku října dorazil do Łasku. Do konce roku má základna hostit 14 Husarzů, za necelé tři měsíce tedy přibude dalších pět. Počáteční operační způsobilost má Łask dosáhnout v roce 2027. Plnou způsobilost čeká v roce 2030, kdy začne fungovat i druhá základna ve Świdwinu. Celý systém F-35 má být v polském letectvu plně zralý v roce 2032.
Polsko přebírá letouny v konfiguraci TR-3 a Block 4. Podle výrobce Lockheed Martin to přináší vyšší výpočetní výkon, větší senzorovou kapacitu a rezervu pro integraci dalších systémů.
Proč Moskva raději vyrábí levnější Su-35S
Ruský Su-57 má vlastní radar i elektrooptiku a jako koncept patří k moderním strojům. V provozu ho ale Rusko má málo. Analýza serveru The War Zone z poloviny roku 2026 popisuje, že se Su-57 rozšiřuje pomalu a v malém měřítku. Rusko podle ní dává přednost levnějším Su-35S, které dokáže vyrobit rychleji. Sériových Su-57 je podle otevřených zdrojů řádově desítky. Přesný počet Moskva nezveřejňuje, takže jde o odhad, který nelze ověřit.
Srovnání obou letounů v souboji jeden na jednoho proto vypovídá málo. F-35 spojuje stealth konstrukci s výzbrojí neseným uvnitř trupu, radar AN/APG-81 s aktivním elektronickým řízením paprsku a šestikamerový systém DAS. K tomu přidává cílicí elektrooptiku EOTS a fúzi senzorových dat. Ta skládá údaje ze všech senzorů do jednoho obrazu bojiště a v reálném čase ho sdílí s dalšími spojeneckými prostředky. Pilot nemusí řešit, co zachytil který senzor, protože vidí celkový obraz.
Rozhodující výhodou F-35 je zázemí kolem letounu: sériová výroba na dvou kontinentech, průběžné aktualizace softwaru, servisní huby jako Cameri a společné taktiky desítek uživatelských zemí. Rusko nic srovnatelného nemá a válka ho tlačí k typům, které rychle dostane na frontu, takže se jeho ztráta dál prohlubuje.
Rok 2029 a 24 letounů: česká cesta po polských stopách
Polsko staví první vlastní flotilu letounů páté generace na východním křídle NATO. Husarzy doplní stávající F-16, systémy Patriot a spojenecký rámec. Každý další kus rozšiřuje možnosti průzkumu nad územím chráněným silnou protivzdušnou obranou i koordinaci se spojenci.
Česko se vydalo stejnou cestou. Ministerstvo obrany podepsalo nákup 24 letounů F-35. První z nich mají v roce 2029 dorazit do Spojených států, kde poslouží k výcviku. Do České republiky budou letouny přilétat v letech 2031 až 2034 a Gripeny zůstanou ve službě do roku 2035.