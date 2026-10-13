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Polsko mění podporu pečovatelů. Kdo může dál pobírat příspěvek a komu už nárok nevznikne

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Pečovatelé o osoby se zdravotním postižením se denně snaží podporovat své svěřence v každodenním životě. Vláda se jim proto snaží poskytovat dávky.
Polsko mění podporu pečovatelů. Kdo může dál pobírat příspěvek a komu už nárok nevznikne

Polsko mění podporu pečovatelů. Kdo může dál pobírat příspěvek a komu už nárok nevznikne

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

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