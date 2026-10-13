Polsko mění podporu pečovatelů. Kdo může dál pobírat příspěvek a komu už nárok nevznikne

Podpora od státu i dalších organizací
Na pečující osoby nemyslí jen stát, ale také místní samosprávy a nevládní organizace. Mezi státní dávky patří příspěvek na péči a dávka v péči. Kromě toho také platba pojistného v rámci podpůrné dávky. Další schůdnou formou pomoci pro pečovatele o osoby se zdravotním postižením je respitní péče. Ačkoli nezahrnuje finanční podporu, účinně odlehčuje pečovatelům, kteří se o osoby se zdravotním postižením denně přímo starají. Za zmínku stojí také tzv. rehabilitační úleva, která umožňuje odečíst si určité výdaje od příjmu v ročním daňovém přiznání.
Příspěvek na péči
Je poskytovaný osobám, které pečují o osobu se zdravotním postižením do 18 let. Tento příspěvek může pobírat matka nebo otec zdravotně postiženého dítěte nebo také další osoba, která je v souladu s rodinným a opatrovnickým zákoníkem. Pochopitelně takovou osobou může být také pěstoun, dětský domov nebo skutečný opatrovník, který se o dítě stará.
Dávka se neposkytuje, pokud má osoba poskytující péči stanovený nárok na příspěvek na zvláštní péči nebo dávku na péči. Dále pokud osoba vyžadující péči pobývá v domově sociální péče nebo v obdobném zařízení či ve vězení, nápravném zařízení, detenčním centru nebo v azylovém domě pro mladistvé. Nárok není ani v případě, že jsou dávky pobírané v zahraničí.
Pojistné za podpůrné služby
Dávky na podporu jsou druhem pomoci pro dospělé osoby se zdravotním postižením, které mají rozhodnutí stanovující výši podpory. Proto obecně nejsou určeny pro opatrovníka osoby se zdravotním postižením. Příjemce těchto dávek však může podat žádost u Úřadu sociálního zabezpečení o registraci svého rodinného příslušníka ke zdravotnímu pojištění, pokud již nebyl registrován z jiného důvodu. V tomto smyslu lze podpůrnou dávku, a konkrétněji s ní spojené pojistné, považovat za formu podpory pečovatelů o osoby se zdravotním postižením.
Historické výhody
Ve veřejném povědomí existují stále názvy dávek a diskutuje se o nich. Týká se to dávek jako je dřívější příspěvek na péči (świadczenie pielęgnacyjne), speciální příspěvek na péči (specjalny zasiłek opiekuńczy) a příspěvek pro pečovatele (zasiłek dla opiekuna). Pokud někdo tyto příspěvky pobírá i v letošním roce, znamená to, že využívá ochranu v rámci nabytých práv. Pokud si však dnes o takovou dávku zažádáte, bude vám zamítnuta, protože současná pravidla směřují nové žadatele k podpůrné dávce.
Podpůrná dávka je vyplácena osobě se zdravotním postižením. Ne pečovateli. Rodiny se domnívají, že současná dávka péče pro pečovatele bude doplněna o podporu pro osobu, o kterou pečují. To je mylné. Žádost o podporu obvykle pozastaví platby pečovateli.
Existuje ještě jeden důležitý prvek, který v praxi může ovlivňovat rozpočet domácnosti. Podpůrná dávka jsou skutečné peníze vyplácené osobě se zdravotním postižením – a v souladu se svým účelem jsou určeny k pokrytí nákladů vyplývajících ze zvláštních životních potřeb, včetně financování podpůrných a pečovatelských služeb.
Z pohledu rodiny to znamená, že pokud osoba se zdravotním postižením pobírá podpůrnou dávku, nic jí nebrání v tom, aby tyto prostředky nebo jejich část věnovala jako formu vděčnosti pečovateli za péči, kterou poskytuje.
Zdroje článku: www.gazetaprawna.pl, abc.lzinr.lublin.pl, swiadczenie-wspierajace.pl, www.storicko.cz