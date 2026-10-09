Polsko mění jihovýchod v pevnost z Patriotů, Abramsů a vrtulníků Apache. Hlavní kontrakty stojí přes 20 miliard dolarů

Ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz to novinářům oznámil 5. října 2026. Jihovýchod Polska se stává trvale zesilovaným předním obranným pásmem. Přípravy přitom v zákulisí běžely už několik týdnů. Mapa nového uspořádání má pět bodů. Patrioty dostává Lubelszczyzna a další protivzdušnou obranu Biłgoraj. Dronové jednotky vznikají v Łukówě, Świdnik má hostit budoucí základnu vrtulníků Apache a okolí Kraśniku se chystá pro tanky Abrams. V takovém rozsahu polská armáda jedno území ještě nikdy nezpevňovala.
Od rozkazu zničit tři drony k Patriotům na Lubelszczyzně
Začátek celé skládanky se dá přesně datovat. V noci z 9. na 10. září 2025 vnikly do polského vzdušného prostoru ruské drony a polský premiér mluvil o bezprecedentní události. Prokuratura v Lublinu později potvrdila, že té noci padl rozkaz ke zničení tří dronů a jedna střela dopadla do budovy. Podobných incidentů přibývalo a NATO na ně odpovědělo operací Eastern Sentry, která má bránit alianční území na východním křídle.
Druhý impulz přišel o necelý rok později. Ruská armáda podnikla masivní raketový a dronový útok na západní Ukrajinu a 30. července 2026 se kvůli němu v Lublinu sešel koordinační tým. Hned druhý den ministr obrany vysvětloval poslancům v Sejmu, jak má armáda postupovat, když do polského prostoru vnikne další objekt. Za několik týdnů padlo rozhodnutí poslat Patrioty na Lubelszczyznu. Zároveň byly podepsány lokalizační dokumenty pro další vojenská místa v regionu.
Patrioty už stojí, na první Apache se čeká do roku 2028
Celý štít spadá pod 18. mechanizovanou divizi „Żelazna“ se sídlem v Siedlcích. Ta odpovídá za pás území od Podlasí až po Bieszczady. V jeho jihovýchodní části se v Biłgoraji formuje nová 18. motorizovaná brigáda a k ní motorizovaný prapor a další prvky protivzdušné a letecké obrany. Nejméně hotová je dronová složka v Łukówě, přestože ji vláda vede jako samostatnou státní prioritu. Ministr sice mluvil o směřování „dokonce k brigádě“, tabulkovou strukturu ale nikdo nezveřejnil. Kromě toho, že peníze mají částečně přijít z evropského programu SAFE, se o této vrstvě zatím nedá nic změřit.
Patrioty, které Polsko vede pod názvem Wisła, zvládají ničit balistické i řízené střely, letadla s posádkou a drony. Na Lubelszczyzně stojí vůbec poprvé. Z první fáze programu má armáda dvě baterie se 16 odpalovacími zařízeními M903. Dalších šest baterií se 48 odpalovači se teprve vyrábí a dodávky jsou rozložené do let 2027 až 2029. Dnešní protivzdušná obrana tak tvoří čtvrtinu plánovaného počtu baterií.
Tanky M1A2 SEPv3 Abrams jsou nejnovější verzí amerického hlavního bojového tanku. První várku 28 kusů Polsko převzalo v červenci 2025 a zbytek má dorazit do konce roku 2026. Bitevní vrtulníky AH-64E Apache nahradí sovětské Mi-24, kontrakt ale počítá s dlouhým náběhem. Z 96 objednaných strojů má prvních 15 přiletět v roce 2028 a poslední až v roce 2032. Do té doby armáda létá s osmi pronajatými staršími AH-64D v Inowrocławi. Świdnik bude jednou ze tří základen vedle Inowrocławi a Malborku a majetkové a transakční uspořádání tamního areálu má být vyřešené do konce roku 2026.
Kolik vychází součet kontraktů, který vláda sama nezveřejnila
Souhrnnou cenu regionálního štítu Varšava neuvádí a náklady rozpouští do jednotlivých programů. Sečíst se dají aspoň hlavní kontrakty. Obě fáze Patriotů vycházejí na necelých 7 miliard dolarů. Za 250 nových tanků Abrams a 116 starších M1A1 zaplatí Polsko dohromady přes 6 miliard dolarů. Vrtulníky Apache představují zhruba 10 miliard dolarů, tedy asi 250 miliard korun. Celkem jde o přes 20 miliard dolarů, konkrétně zhruba 23. Jsou to ovšem celostátní programy a na jihovýchod z nich míří jen část techniky. Bez oficiálního čísla proto nikdo zvenčí nespočítá, kolik stojí samotný štít.
Polsko si tyto výdaje může dovolit díky vlastnímu rozpočtu a americké pomoci. Na obranu dává v roce 2026 celkem 200 miliard zlotých, což je 4,81 % HDP a jeden z nejvyšších podílů v celém NATO. Washington k tomu v září 2026 potvrdil 4 miliardy dolarů z programu Foreign Military Financing.
Nejméně nápadná a přitom nejpraktičtější je dohoda z července 2026. Polsko ji podepsalo se Spojenými státy, Nizozemskem, Německem a Švédskem a střely PAC-3 se díky ní budou servisovat přímo v Evropě. Dosud mohla cesta střely do Spojených států a zpět trvat až dva roky.
Kde v tom všem stojí česká letadla a stovka vojáků
Na Podkarpatsku už jedna ochranná vrstva funguje. Logistický uzel Rzeszów-Jasionka hlídají polské Patrioty společně s nizozemskými a v polském vzdušném prostoru tu létají i česká letadla. V červnu 2026 Polsko Česku veřejně poděkovalo za zhruba stovku vojáků a bojové vrtulníky, které vyslalo k obraně polské hranice v rámci operace NATO. Obě země přitom zdůraznily společné hlídkování vzdušného prostoru. Pro Česko jde o posílení nejbližšího spojeneckého uzlu mezi jeho hranicemi a válkou na Ukrajině.
Na východním křídle Aliance má podobné ambice ještě Rumunsko. To rozjelo program na sedm systémů Patriot, ale potýká se s komplikacemi poté, co jeden systém daroval Ukrajině. Polsko kromě toho spojuje protivzdušnou obranu s tanky, bitevními vrtulníky a drony v jednom regionálním rámci a každou vrstvu váže ke konkrétnímu městu. Takové uspořádání na východním křídle dosud nikde nebylo.
Velkou část infrastruktury tak Polsko staví pro techniku, která ještě nedorazila. Posledních šest baterií Patriot má být dodáno do roku 2029. Poslední vrtulníky Apache přiletí v roce 2032.