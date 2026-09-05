Polsko chystá zdravější školní stravování. Ředitelé varují, že děti mohou obědy odmítat

S dětmi je to někdy obtížné. Jedni chtějí jíst pořád, druhé je potřeba nutit. A dostat do dětí zeleninu, ovoce nebo luštěniny nemusí být vůbec jednoduché. Ve školách má být nyní zdravější stravování, ozývají se však hlasy, že to děti stejně nebudou jíst.
„Je to opravdu plýtvání tímto jídlem a penězi vynaloženými na likvidaci,“ myslí si Marek Pleśniar z Národní asociace vzdělávacích manažerů. Přiznává, že prvotně byla ze změn nadšená, ale ředitelé škol ji rychle vrátili do reality. A to už v minulosti, kdy se měla omezovat sůl a pepř v pokrmech.
Co se vlastně mění?
Od nového školního roku musí školní i mateřské jídelníčky obsahovat alespoň jednou týdně výživný rostlinný oběd. A není to jen o obědech ve školní jídelně. Školní obchody budou moci prodávat jen produkty z konkrétního katalogu. Půjde především o ovoce, zeleninu, sendviče, mléčné výrobky, ořechy a vodu.
Děti si tak ve škole nebudou moci koupit nic, co by jejich zdraví mohlo uškodit. Žádné limonády, sladké pečivo nebo čokoláda či bonbony. Budou mít však děti školou povinné o takovou nabídku vůbec zájem? Nebudou si raději své svačinky nakupovat jinde?
O co vlastně jde?
Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že stávající předpisy platné od roku 2016 vyžadují aktualizaci. Důvod je jednoduchý: odborníci již léta varují, že děti jedí příliš málo ovoce a zeleniny a příliš mnoho cukru, soli a vysoce zpracovaných potravin. Nařízení má tak definovat, jak by měla vypadat příprava jídla v jídelnách a také regulovat, co si lze ve škole koupit.
Proč to vláda řeší?
Je to jednoduché. Ve školním roce tráví děti ve škole a školských zařízeních opravdu velkou část dne. To znamená, že se tam také stravují. Právě tam se utvářejí stravovací návyky, které často přetrvávají až do dospělosti.
Podle údajů citovaných ministerstvem zdravotnictví trpí nadváhou přibližně 27 % sedmiletých a téměř 35 % devítiletých dětí. Zároveň většina dětí konzumuje méně ovoce a zeleniny, než doporučují odborníci.
Žádné smažené nikdy více
Nové předpisy vyžadují, aby školy vyvažovaly jídelníčky v desetidenních blocích. Znamená to, že průměrná energetická a nutriční hodnota jídel za 10 dní musí splňovat věkově odpovídající normy pro danou skupinu.
Se smaženými jídly se děti moc setkávat nebudou. Smažená a fritovaná jídla se mohou objevit maximálně dvakrát do týdne. A to pouze s použitím rafinovaného řepkového nebo olivového oleje. Ostatní dny je potřeba používat zdravější metody přípravy pokrmů. Ideálně dušení nebo vaření v páře, přípustné je samozřejmě i pečení.
Úplně zapovězené jsou potravinářské koncentráty, hotové směsi koření s glutamanem sodným nebo umělá zahušťovadla a práškové polévky. S tím však souhlasím. Směsi koření sice doma používáme, ale umělá zahušťovadla nebo práškové polévky skutečně do vyvážené stravy nepatří.
Vše ukáže čas
Zatím je brzy na hodnocení. Zdravé vaření kvituji. Věřím, že pokud budou pokrmy připravené zajímavě, pak je děti odmítat nebudou. Často jsem se setkala s tím, že dcera snědla něco skutečně zdravého a přesto jí to chutnalo. Jen nevěděla o co přesně jde. Nebo šlo o jinak připravenou zeleninu. Ať už cuketovou placku nebo třeba paprikovou omáčku z čerstvých paprik.
Zdroje článku: www.fakt.pl, www.medonet.pl, wydarzenia.interia.pl, www.storicko.cz