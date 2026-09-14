Polsko čeká zima, jakou dlouho nezažilo. Meteorologické modely ukazují výrazný zlom

Když jsem ráno mluvila se svou pětiletou dcerou a řekla jí, že na Vánoce nejspíš nebude sníh, vzala to s humorem. Říkala jsem, že pravděpodobně budou Vánoce na blátě. „Hmm, tak si postavíme sněhuláka z bláta.“ Super, místo čistého sněhuláka budeme mít na zahradě bláťáka. Jednoduché. Děti mají na všechno hned řešení. Nám dospělým by však předpověď na letošní zimu mohla vytvořit vrásky na čele.
Dvě odlišná období
V listopadu a v prosinci bude Polsko ovlivněno hlubokými nízkotlakými systémy ze severního Atlantiku. Tyto systémy způsobí značné tlakové rozdíly spolu s vysokotlakými systémy z východu kontinentu. Co to pro nás znamená? Musíme očekávat oblačné a vlhké počasí. Průchod jakéhokoli nízkotlakého systému přes Baltské moře přinese časté a silné deště a nárazový vítr, který se někdy projeví jako vichřice, někdy s ničivými následky.
Přítomnost hlubokých systémů nízkého tlaku vzduchu má i pozitiva, protože přitáhnou teplé masy z jihu, takže teploty po zbytek roku porostou a tuhá zima nám nebude hrozit. Na oplátku se podzim protáhne na mimořádně dlouhou dobu. Chceme však opravdu slavit Vánoce v podzimním duchu? No nic jiného nám pravděpodobně nezbývá.
V lednu se všechno změní
Cirkulace nad Evropou a Atlantikem se na začátku nového roku opět změní. V tom okamžiku budeme mít dvě oblasti nízkého tlaku, jednu nad Atlantikem a druhou nad severní a východní Evropou. Polsko bude téměř přesně mezi nimi.
To nevěstí nic dobrého, protože skandinávsko-ruská tlaková níže přinese nejen mrazivý vzduch z Arktidy, ale také silné sněžení. Tato sněžení nebudou nepřetržitá, ale budou se vracet v několika vlnách. Obzvláště tuhá zima bude panovat ve východní polovině Polska. Čím dále na západ půjdete, tím méně sněhu a mrazu tam bude.
Lyžaři se dočkají
Vypadá to tedy, že se lyžaři přírodní sněhové pokrývky dočkají až v novém roce. Nebude to tak rozhodně všude v Evropě. Vypadá to na zasněženou zimu v severovýchodním, východním a jižním Polsku, kde se očekává častější a vydatnější sněžení než obvykle. Významné sněžení spadne také v Alpách, celých Karpatech, jižním Švédsku a východní části Polska. Zbytek kontinentu, stejně jako v prosinci, zaznamená málo sněhu. Obzvláště málo sněhu může být v Norsku, stejně jako ve většině pohoří v západní a jižní Evropě.
Nemusí to vyjít
Za zdůraznění také stojí, že dlouhodobé předpovědi s sebou vždy nesou značné riziko chyby . Meteorologové zdůrazňují, že toto riziko existuje i přes rostoucí výpočetní výkon superpočítačů a rozsáhlé znalosti meteorologických procesů. Je tedy ještě docela možné, že bude všechno docela jinak. Jediné, na co se můžeme spolehnout, je fakt, že ráno vyjde slunce a večer zase zapadne.
Zdroje článku: www.twojapogoda.pl, www.wprost.pl, wiadomosci.onet.pl, www.storicko.cz