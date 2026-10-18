Polské termály lákají na večerní koupání za 473 Kč. Senioři mohou využít i zvýhodněné vstupné

Polské termální lázně patří mezi oblíbené cíle českých turistů, kteří vyrážejí za odpočinkem do oblasti Podhalí nedaleko slovenských hranic. Právě v obci Szaflary se nachází termální komplex Goracy Potok, který na poslední říjnovou sobotu připravil netradiční večerní koupání.
V sobotu 24. října 2026 bude možné využít speciální vstupenku do bazénové části od 17 do 22 hodin za 85 zlotých, což podle aktuálního orientačního kurzu odpovídá přibližně 473 korunám. Dvojice tak za vstup zaplatí zhruba 946 korun, čtyřčlenná skupina přibližně 1 893 korun. Cena zahrnuje pět hodin v bazénové zóně a možnost zúčastnit se připraveného halloweenského programu. Na rozdíl od běžné návštěvy půjde o večer doprovázený hlasitou hudbou a tematickou zábavou.
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Koupání pod hvězdami doplní ohňové představení
Hlavním lákadlem bude spojení teplé termální vody s venkovním večerním programem. Bazény se nacházejí pod širým nebem, takže si návštěvníci mohou užít koupání i během chladnějšího podzimního počasí. Místní termální voda má podle informací provozovatele v jednotlivých částech areálu přibližně 32 až 40 stupňů Celsia.
Hudební program obstará diskžokej Golden, který má vystupovat od 17 do 21:30 hodin. Na 20. hodinu je naplánováno ohňové představení kombinující práci s plameny a světelnými efekty. Součástí večera mají být také tematické nápoje a soutěže o ceny. Akce tak bude vhodnější pro návštěvníky, kteří hledají zábavu, než pro zájemce o nerušený lázeňský odpočinek.
Senioři mají běžně levnější vstupenky
Pro starší návštěvníky je důležité rozlišovat mezi mimořádnou akcí a standardním ceníkem termálů. Goracy Potok nabízí zvýhodněné vstupné také seniorům nad 60 let. Podle ceníku pro podzimní období stojí běžná víkendová vstupenka do bazénové zóny na dvě a půl hodiny 69 zlotých, tedy přibližně 384 korun. Celodenní vstup bez časového omezení vyjde seniora o víkendu na 99 zlotých, což představuje přibližně 551 korun.
Speciální halloweenská vstupenka ale stojí 85 zlotých a samostatná seniorská sleva pro tuto nabídku není v zveřejněných podmínkách potvrzena. Senioři se přitom mohou akce zúčastnit stejně jako ostatní návštěvníci, pokud si pořídí odpovídající vstupenku. Pro ty, kteří dávají přednost klidnějšímu prostředí, může být vhodnější návštěva během běžného provozu.
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Běžné večerní koupání v termálech Goracy Potok začíná v 18 hodin a končí ve 22 hodin. O víkendech stojí standardní večerní vstupenka 75 zlotých, přibližně 418 korun. Halloweenská varianta je tedy dražší o 10 zlotých, což odpovídá zhruba 56 korunám, návštěvníci ale mohou do bazénů vstoupit už v 17 hodin. Za vyšší cenu tak získají o hodinu delší pobyt a doprovodný program.
V sobotu 24. října se běžná večerní vstupenka prodávat nebude, protože ji nahradí speciální halloweenská nabídka. Ostatní standardní druhy vstupenek mají zůstat dostupné a účast na programu je možná také s platným vstupem do bazénové zóny nebo kombinovanou vstupenkou zahrnující wellness.
Za sauny se připlácí, pozdní odchod může vyjít draho
Při plánování návštěvy je potřeba počítat s tím, že vstupenka za přibližně 473 korun nezahrnuje samostatnou wellness zónu Grzysno Przyjemność. Ta nabízí sauny, vířivku, odpočinkové prostory i další vybavení a je přístupná pouze osobám starším 18 let. Devadesátiminutový vstup stojí dalších 65 zlotých, tedy přibližně 362 korun, zatímco tři a půl hodiny vyjdou na 90 zlotých, zhruba 501 korun.
Během halloweenského večera jsou naplánovány také saunové ceremoniály, za jejichž využití je nutné zaplatit příslušné vstupné. Důležité je rovněž dodržet čas odchodu, protože po 22. hodině se účtují další 2 zloté za každou minutu, tedy přibližně 11 korun. Půlhodinové překročení tak znamená příplatek kolem 334 korun na osobu. Při cestě z Česka je proto rozumné počítat nejen se vstupným, ale také s dopravou, případným občerstvením a dalšími službami.
autorský text, termowo.pl