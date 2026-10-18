Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Polské termály lákají na večerní koupání za 473 Kč. Senioři mohou využít i zvýhodněné vstupné

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Polské termální lázně Goracy Potok připravují na sobotu 24. října speciální večerní program, během kterého si návštěvníci užijí koupání v teplé vodě pod širým nebem, hudbu i ohňovou show. Pětihodinový vstup vyjde v přepočtu přibližně na 473 korun. Lázně nabízejí také běžné zvýhodněné vstupenky pro seniory, pro mimořádnou večerní akci však platí zvláštní podmínky.
Polské termály pod Tatrami mají bazény s přírodní sirnou vodou. Nejzajímavější je jejich oddělená wellness zóna pro dospělé.

Polské termály pod Tatrami mají bazény s přírodní sirnou vodou. Nejzajímavější je jejich oddělená wellness zóna pro dospělé.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 09:19

Reklama
Další články z Byznys trendy
Rodičům se od ledna vrátí zrušená daňová sleva. Za jedno dítě mohou ušetřit až 24 900 korun
Rodičům se od ledna vrátí zrušená daňová sleva. Za jedno dítě mohou ušetřit až 24 900 korun
Slovenské termály zlevnily večerní koupání. Za vstup lidé zaplatí pouhých 200 korun
Slovenské termály zlevnily večerní koupání. Za vstup lidé zaplatí pouhých 200 korun

Oblíbený Thermalpark Dunajská Streda na Slovensku připravil na podzim zvýhodněné večerní koupání. Každé...

Velká banka oznámila zásadní změnu. Klienti si budou muset hromadně vyměnit platební karty
Velká banka oznámila zásadní změnu. Klienti si budou muset hromadně vyměnit platební karty

Jedna z velkých bank působících v České republice připravuje rozsáhlou výměnu platebních karet....

Důchodci letos dostanou vánoční bonus 1 000 korun. O výši penze nerozhoduje, nárok ale nemají všichni
Důchodci letos dostanou vánoční bonus 1 000 korun. O výši penze nerozhoduje, nárok ale nemají všichni

Někteří čeští senioři si před letošními Vánocemi finančně přilepší. Mimořádný příspěvek ve výši 1 000 korun...

Rodina z Prahy chtěla ušetřit na letenkách. Nakonec zaplatila dvojnásobek a přišly komplikace
Rodina z Prahy chtěla ušetřit na letenkách. Nakonec zaplatila dvojnásobek a přišly komplikace

Levné letenky měly rodině z Prahy snížit náklady na společnou dovolenou. Výsledek však podle zveřejněného...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.