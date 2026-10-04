Polské seniorky to dělají každé ráno. 1 sklenice tohoto nápoje nalačno a cítí se o 10 let mladší

Ještě než se pustí do snídaně, sáhnou po jediné sklenici. Žádný zázračný prášek ani drahý doplněk, jen nápoj, který si doma za pár korun namíchá úplně každý. Přesto mu přisuzují velkou část své svěžesti. O co jde a co od něj můžete reálně čekat?
Obyčejná voda s citronem, kterou zná celý svět
Tím nápojem je vlažná voda s citronem. Popíjí se hned po probuzení, nalačno a bez cukru. Ranní sklenici citronové vody si oblíbily ženy po celém světě a drží se jí celé generace, které přísahají na jednoduché babské rady. K jejím příznivkyním patří i herečka Jennifer Aniston, která ji řadí mezi svá tajemství mladistvého vzhledu.
Zdaleka nejvíc přitom záleží na samotné vodě. Ráno do sebe dostanete naráz pořádnou dávku tekutin a právě ta tělu po probuzení prospěje nejvíc. Přes noc totiž organismus vysychá a po ránu bývá mírně dehydratovaný. Včasné zavodnění pomůže buňkám rozběhnout se do dne a na dostatku tekutin závisí i to, jak svěží a pružná pokožka bude.
Přečtěte si také: Stylistka pozná do 5 vteřin, jestli máte správnou velikost podprsenky. Stačí jí jediný pohled na vaše ramena Proč zrovna citron a co umí vitamin C
Citron do sklenice přidává víc než příjemnou nakyslou chuť. Je hlavně zdrojem vitaminu C, který se v těle chová jako antioxidant a krotí volné radikály. Zapojuje se také do tvorby kolagenu, bílkoviny, na níž stojí pružnost a pevnost pokožky. Když tělo vitamin C dostává pravidelně, kondici pleti to může časem podpořit.
Citron dodá do sklenice vitamin C, který v těle funguje jako antioxidant a podílí se na tvorbě kolagenu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Citrusy k tomu dodají menší množství minerálů a vlákniny. Nakyslá chuť má navíc jeden praktický vedlejší efekt. Mnoho lidí díky ní vypije přes den víc vody než z obyčejné sklenice, na kterou by jinak během shonu klidně zapomnělo.
Zázrak to není, shodují se odborníci
Tady je potřeba zůstat nohama na zemi. Sociální sítě z citronové vody dělají málem elixír mládí a připisují jí schopnost nastartovat metabolismus, podpořit hubnutí i dodat svěží energii do začátku dne. Vědeckých důkazů pro takové sliby je ovšem málo. Nějaké drobné výhody citronová voda přinese, zásadní účinky ale podle odborníků chybí. „Neexistují téměř žádné kvalitní studie, které by pozitivní účinky pití citronové vody nalačno prokázaly,“ cituje web iGlanc dietoložku a nutriční specialistku Fionu Steinberger.
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Podle ní zvládne trávení nastartovat i obyčejná vlažná voda nalačno, takže citron k tomu nutně nepotřebujete. O deset let mladší po jediné sklenici tedy nebudete. Spíš se díky dobrému pitnému režimu a zavedené ranní rutině budete cítit svěžeji a s pocitem, že den začal dobře.
Jak si ranní sklenici připravit správně
Osvědčená rada zní jasně. Sáhněte po vodě vlažné, zhruba tělesné teploty. Ledová by tělo hned po probuzení zbytečně zatížila chladem, kdežto vlažná je k vnitřnostem šetrnější a trávení se po ní rozjede bez nepříjemného trhnutí.
Připravte si ji takto:
Do sklenice vlažné vody vymačkejte šťávu z poloviny citronu a dobře ji rozmíchejte. Šťávu vždy zřeďte, protože v neředěné podobě zubní sklovině uškodí. Nápoj pak vypijte pomalu a teprve potom se pusťte do snídaně. Na co si dát pozor Přečtěte si také: Němky 60+ tohle nosí celý podzim. Češky to zatím neznají a zbytečně škaredé kabáty
Kyselina z citronu má i své stinné stránky. Nejvíc dostává zabrat zubní sklovina, a proto s čištěním zubů po vypití raději chvíli počkejte. Kartáček nasazený hned by změklou sklovinu spíš poškodil. Bezpečnější je ústa jednoduše propláchnout vodou, nebo nápoj rovnou srkat brčkem, aby se kyselina k zubům dostala co nejméně.
Opatrní by měli být i lidé s citlivým žaludkem. Komu dělá potíže pálení žáhy, tomu může kyselá šťáva nepříjemné pocity ještě zhoršit, u citlivějších lidí se po ní objeví i nevolnost. Pokud vám ranní sklenice nedělá dobře nebo potíže přetrvávají, nápoj vynechte a poraďte se se svým lékařem.
Zdroje: https://www.iglanc.cz/zdravi/vlazna-voda-citron-hot-trend-socialni-site-wellness-vitamin-c-zdravi/, https://nestarnuzraju.cz/tepla-voda-s-citronem/, https://www.upravvodu.cz/blog/citronova-voda/, https://cannor-nutri.cz/vlazna-voda-s-citronem-9-dobrych-duvodu/, https://www.zij-zdrave.cz/blog-o-vyzive-a-hubnuti/10-duvodu-proc-pit-rano-vodu-s-citronem, https://www.lifee.cz/proc-ne-pit-po-ranu-vodu-s-citronem-muze-vylepsit-vas-pitny-rezim-i-plet-zubni-sklovine-a-citlivemu-zazivani-ale-skodi-28a8f