Polská finta, díky které kysané zelí zůstane dokonale křupavé: Tajemstvím je tato přísada

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Polská finta, díky které kysané zelí zůstane dokonale křupavé: Tajemstvím je tato přísadaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Domácí kysané zelí měkne? Přidejte křen - starý polský trik, který drží zelí pevné a křupavé až do jara. Recept a tipy.
Fotografie kysaného zelí
Zdroj: Foto: Eugene Zelenko / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, kysané zelí
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- Lahodná bramborová kaše podle rakouských kuchařek: Na mléko a smetanu můžete zapomenout
- Falešná marlenka: Jednodušší domácí verze božského medového dezertu, která šetří čas a přitom neztrácí chuť
- Sladký knedlík z Alp s vanilkovým krémem: Jemný dezert i hlavní jídlo
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