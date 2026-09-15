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Polská finta, díky které kysané zelí zůstane dokonale křupavé: Tajemstvím je tato přísada

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Domácí kysané zelí měkne? Přidejte křen - starý polský trik, který drží zelí pevné a křupavé až do jara. Recept a tipy.
Fotografie kysaného zelí

Fotografie kysaného zelí

Zdroj: Foto: Eugene Zelenko / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, kysané zelí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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