Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Polovina útočníků Sparty se jen veze, přiznal trenér Augusta. Kapitán Chlapík bere vinu na sebe a žádá víc emocí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sparta po šesti zápasech nové sezony věděla, že má problém. Ne v talentu. V ochotě zaplatit za něj cenu.
Polovina útočníků Sparty se jen veze, přiznal trenér Augusta. Kapitán Chlapík bere vinu na sebe a žádá víc emocí

Polovina útočníků Sparty se jen veze, přiznal trenér Augusta. Kapitán Chlapík bere vinu na sebe a žádá víc emocí

Zdroj: Český hokej
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 19:46

Reklama
Další články z SportyŽivě
Jiříčka vyhodili ze sestavy po fatální chybě. Debakl 0:7 mu ale paradoxně otevírá dveře zpět do NHL
Jiříčka vyhodili ze sestavy po fatální chybě. Debakl 0:7 mu ale paradoxně otevírá dveře zpět do NHL
Plzeň vyhlašovala boj o titul, teď zažívá nejhorší start v moderní éře. Kováč přiznal, že některým gólům ani nerozumí
Plzeň vyhlašovala boj o titul, teď zažívá nejhorší start v moderní éře. Kováč přiznal, že některým gólům ani nerozumí

21. července 2026 stál Adolf Šádek před novináři v Plzni a řekl větu, která teď visí ve vzduchu jako...

Real Madrid podrazil Barcelonu. V kauze Negreira předal UEFA důkazy, které mohou katalánský klub stát budoucnost
Real Madrid podrazil Barcelonu. V kauze Negreira předal UEFA důkazy, které mohou katalánský klub stát budoucnost

Real Madrid předal UEFA pětisetstránkový dossier k platbám Barcelony bývalému šéfovi španělských...

Menšík promarnil tři brejkboly v řadě, ale nakonec Bublika zlomil v tiebreaku. V Pekingu cílí na čtvrtfinále
Menšík promarnil tři brejkboly v řadě, ale nakonec Bublika zlomil v tiebreaku. V Pekingu cílí na čtvrtfinále

Jakub Menšík porazil v 1. kole China Open Alexandra Bublika 6:4, 7:6(5) a obhajoba loňského čtvrtfinále...

Komentátora ČT dobíhá minulost. Po skandálu se sektou teď shání zloděje, který mu před třiceti lety ukradl auto
Komentátora ČT dobíhá minulost. Po skandálu se sektou teď shání zloděje, který mu před třiceti lety ukradl auto

Dvanáct let stará přísaha tajemnému řádu a dvacet devět let stará krádež auta. Obojí se v jednom měsíci...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.