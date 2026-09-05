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Poloha při spánku ovlivní jeho kvalitu. Obzvláště jedna je nevhodná

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To, v jaké poloze spíme, může ovlivnit mnohem více, než jsme si mysleli. Pokud například zvolíme nesprávnou pozici při spaní, může docházet k bolestem zad nebo krční páteře. V takovém případě mohou nastat později i migrény. A to zaručeně zaručí celý váš den a negativně ovlivní veškeré vaše aktivity.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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