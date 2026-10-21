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Politický unikát z Plzně: půlka ODS má být v koalici, druhá půlka v opozici

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Unikátní situace vznikla po volbách ve druhém plzeňském obvodu: ODS se tam rozštěpila a chce být zároveň v koalici i v opozici. Obě skupiny přitom veřejně prohlásily, že chtějí zůstat ve straně. Do opozice jde i dlouholetý bývalý starosta obvodu a senátor Lumír Aschenbrenner, který ale včera zároveň oznámil, že z ODS po 35 letech
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Zdroj: Tisková konference k nové koalici v Plzni. Zleva Libuše Hubáčková, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, Aleš Tolar a Světlana Budková. Foto: Petr Eret / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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