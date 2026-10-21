Politický unikát z Plzně: půlka ODS má být v koalici, druhá půlka v opozici

Unikátní situace vznikla po volbách ve druhém plzeňském obvodu: ODS se tam rozštěpila a chce být zároveň v koalici i v opozici. Obě skupiny přitom veřejně prohlásily, že chtějí zůstat ve straně. Do opozice jde i dlouholetý bývalý starosta obvodu a senátor Lumír Aschenbrenner, který ale včera zároveň oznámil, že z ODS po 35 letech vystoupí.
ODS, která byla ve vedení města Plzeň nepřetržitě od revoluce, skončila v letošních komunálních volbách až třetí za ANO a STAN. Pouze v obvodě Plzeň 2 – Slovany si dokázala s 24,21 procenta udržet prvenství.
Přesto jí ANO, které ihned po volbách vytvořilo koalici s hnutím PRO Plzeň a následně přizvalo ještě STAN, nabídlo pouze pozici místostarostky a jednoho radního. Onou místostarostkou je shodou okolností Eva Trůková, blízká přítelkyně primátora Romana Zarzyckého (ANO).
Schizofrenní situace, kdy část zastupitelů hodlá být na obvodě ve vládnoucí koalici a druhá polovina oznámila odchod do opozice, je podle Martina Kupky nepřijatelná.
Lumíru Aschenbrennerovi, který obvod vedl 28 let, přišla nabídka nevýhodná a navrhl, aby ODS šla v obvodě do opozice. Následně včera oznámil, že se rozhodl ODS po 35 letech opustit. V zastupitelstvu obvodu i města, kde byl vykroužkován z deváté pozice až na čelo kandidátky, chce ale zůstat jako nezávislý.
Předseda ODS Martin Kupka komentoval informaci o vystoupení Aschenbrennera pro HlídacíPes.org pouze stručně: „Beru to na vědomí.“ [souvisejici]
Aschenbrenner šéfa ODS rozhněval před druhým kolem senátních voleb. Sice obhajoval senátorský post, v prvním kole ale neuspěl. Billboardové plochy, které měl pronajaté pro svou kampaň, pak poskytl kandidátce ANO Lucii Kantorové. Vedení ODS odsoudilo především fakt, že ANO nepřelepilo plochy zcela, ale zůstala na nich vedle Kantorové i fotografie Aschenbrennera. Budilo to tudíž dojem, že ODS podpořila kandidátku za ANO.
Aschenbrenner nicméně popřel, že by Kantorovou takto otevřeně podpořil. Druhé kolo senátních voleb v Plzni nakonec vyhrál bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.
Schizofrenie je nepřijatelná
ODS na Slovanech se v reakci na situaci po volbách rozdělila, čtyři z osmi zvolených zastupitelů oznámili, že půjdou do opozice, zbývající čtyři souhlasili s nabídkou ANO a chtějí zůstat v koalici.
„V koalici chceme dosáhnout, co jsme začali, v opozici hlídat, jak se na Slovanech hospodaří. Obojí je práce pro Slovany,“ napsali ve společném prohlášení.
Jak už popsal HlídacíPes.org, ODS v druhém plzeňském obvodu v minulém období protlačila některé projekty ve prospěch místních byznysmenů i přes odpor občanů a navzdory stanoviskům úřadů.
[caption id="attachment_151237" align="alignleft" width="459"] Zdroj: autorka[/caption]
Pokud by k tomuto rozštěpení skutečně došlo, radním za ODS by zřejmě byl David Šlouf, předseda místního sdružení ODS Plzeň – Slovany, který byl v minulém období také předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně.
V minulosti měl jako radní a později náměstek primátora Plzně v gesci správu městských nemovitostí a nakládání s majetkem.
Schizofrenní situace, kdy část zastupitelů hodlá být na obvodě ve vládnoucí koalici a druhá polovina oznámila odchod do opozice, je ale podle Martina Kupky nepřijatelná. „O věci jednala včera Výkonná rada ODS a zástupci regionu dostali za úkol situaci řešit,“ uvedl.
Situaci kritizuje také bývalý primátor Plzně a bývalý ministr kultury, předseda regionální organizace ODS v Plzeňském kraji a poslanec Martin Baxa.
„Pokud do týdne tento stav nenapraví, padne návrh na zrušení tohoto místního sdružení. A to je fér,“ napsal na sociální sítě Baxa.
Skupina tlačila vlastní zájmy
Jak už popsal HlídacíPes.org, ODS v druhém plzeňském obvodu v minulém období protlačila některé projekty ve prospěch místních byznysmenů i přes odpor občanů a navzdory stanoviskům úřadů.
Konkrétně šlo o plán na výstavbu výškové budovy na náměstí Milady Horákové v městské části Plzeň 2 – Slovany. Stavba, kterou zde chce postavit investor s vazbami právě na členy místního sdružení ODS na Slovanech, má být vysoká až 40 metrů.
Proti výškové budově se již loni vzbouřili obyvatelé okolních vilových čtvrtí a sepsali petici. Námitky obyvatel nakonec Útvar koncepce a rozvoje i stavební úřad uznal a navrhl, aby územní plán v dotčeném místě výškovou stavbu neumožňoval.
Navzdory tomuto doporučení ale následně městský obvod Plzeň 2 schválil pravý opak; územní plán nyní v tomto místě dominantu připouští.
Opoziční zastupitel obvodu David Soukup (TOP 09) upozornil na to, že v případu figurovaly dvě osoby, které měly podle něj správně oznámit střet zájmů. Prvním byl člen ODS Ladislav Uhrin, který zastával funkci předsedy komise pro investice a rozvoj obvodu. Ten předložil na jednání komise zmíněný návrh, který šel proti doporučení úřadů.
Uhrin je ale zároveň obchodním ředitelem firmy Thorn Metal, která vlastní pozemek, na němž by měla výšková budova stát. Ladislav Uhrin nicméně střet zájmů oficiálně oznamovat nemusel, protože funkci předsedy komise vykonává jako neuvolněný.
Druhou osobou je již výše zmíněná bývalá místostarostka obvodu Eva Trůková, rovněž členka ODS, která nyní dostala (a již přijala) nabídku ANO pokračovat na pozici místostarostky.
Trůková zastávala v minulosti pozici členky představenstva ve firmě F1 Petrol, která společnost Thorn Metal spoluvlastní, a její manžel Pavel Trůka byl spoluzakládajícím akcionářem této firmy. Později ji odprodal svému obchodnímu partnerovi Davidu Graubnerovi, s nímž ale dále podniká v minimálně dalších dvou firmách.
David Šlouf, který by se nyní mohl stát v koalici na Slovanech radním, je zároveň jednatelem a spolumajitelem firmy Thorn Metal, na jejímž pozemku by měla sporná výšková budova vyrůst.