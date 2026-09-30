POLITICKÁ KORIDA: Má Praha zavést test z češtiny pro taxikáře? Odpovídají zastupitelé

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Milan Urban
Ano, naprosto s tím souhlasím. Vlastně by to ani neměl být dotaz, zdali, ale standardní podmínka. V Londýně také každý očekává, že taxikář mluví anglicky, tak jako v Berlíně je samozřejmostí němčima. No a znalost místopisu s tím souvisí. GPS navigaci má sloužit jen ke kontrole trasy a aktuální dopravní situace.
Kateřina Arnotová
Jsme otevřeni diskuzi, ale rozhodující bude podoba zkoušek. Základní znalost češtiny a orientace ve městě dává smysl, protože zvyšuje bezpečnost a kvalitu služby. Nechceme ale zbytečnou byrokracii ani memorování ulic v době navigací. Řešení je potřeba najít i s dopravci.
Tomáš Portlík
Znalost češtiny je u řidičů taxislužby rozhodně na místě. Argumentem proti není ani fakt, že v případě Boltu nebo Uberu se většina věcí řeší přes aplikaci. Během přepravy i tak může dojít k situacím, kdy je potřeba se s řidičem domluvit. Stejně tak nelze bezvýhradně spoléhat na navigaci, která může řidiče nasměrovat špatně, nebo dokonce v rozporu s pravidly provozu. Praha podle nás potřebuje u taxislužby jasná a vymahatelná pravidla, která zajistí bezpečnou a kvalitní službu pro Pražany i návštěvníky města.
Daniel Mazur
Zavedení těchto zkoušek nepodporuji. Obojí je snadné plnohodnotně nahradit technologiemi dostupnými běžně v telefonu. Zákazníkův pocit komfortu spojený s tím, že řidič bude hovořit plynně česky a pojede po paměti, by měly zůstat na taxislužbách samotných.
Jan Hušbauer
Ano, zavedení přiměřených zkoušek z češtiny a místopisu pro pražské taxikáře podporuji. Řidič nepřeváží cestující jen z místa A do místa B. Přebírá odpovědnost za jejich zdraví a životy i za bezpečnost ostatních účastníků provozu. Cestující se s ním musí domluvit a řidič se musí v Praze vyznat. Zkoušky mají ověřovat praktické znalosti, ne školní gramatiku nebo každou ulici zpaměti. Poslanci ANO Patrik Nacher a Robert Králíček prosadili návrh, který obcím vrací možnost takové zkoušky zavést. Pak bude na pražských komunálních politicích, zda ji využijí. Já bych byl pro. Pravidla by měla platit stejně pro klasické taxíky i řidiče jezdící přes aplikace.
Ze zastupitelského klubu Praha sobě na dotaz neodpověděli.