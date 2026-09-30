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POLITICKÁ KORIDA: Má Praha zavést test z češtiny pro taxikáře? Odpovídají zastupitelé

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Poslanecká sněmovna v novele zákona o silničním provozu schválila pro města a obce možnost, aby taxikářům poskytujícím služby na jejich území nařídily jako jednu z podmínek zkoušku z češtiny nebo z místopisu. Jsou pražští zastupitelé pro?
POLITICKÁ KORIDA: Má Praha zavést test z češtiny pro taxikáře? Odpovídají zastupitelé

POLITICKÁ KORIDA: Má Praha zavést test z češtiny pro taxikáře? Odpovídají zastupitelé

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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