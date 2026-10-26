Policisté rozmlouvali zápis o ztracené občance. Za pár dní volal podvodník kvůli úvěru, zastavila ho jediná věta

Celé to začalo u pokladny, kde redaktorovi neprošla platba. Fyzickou kartu dlouho nevytahoval, protože běžně platí telefonem, a proto si nevšiml, že mu chybí peněženka. Spolu s kartou v ní byla i občanka. Na účtu pak našel pohyby, které sám neprovedl. Od ztráty uběhly zhruba dva dny a ty stačily na to, aby kartu někdo zneužil, přestože ji redaktor zablokoval hned, jak na ztrátu přišel.
Policista měl po ruce dva důvody, proč ztrátu nezapisovat
Na policii zamířil ještě o víkendu. Policisté ho tam opakovaně přesvědčovali, že sepisovat nic není potřeba. Podvody s úvěrem na cizí občanku se podle nich dnes už nedělají a ztracený doklad stejně musí ohlásit na magistrátu.
Redaktor druhý argument připustil, na zápisu ale trval. Podvody s cizími doklady se podle něj dějí dnes a denně. V peněžence navíc ležela platební karta a její zneužití cizí osobou je trestný čin, takže chtěl mít celou věc oficiálně podchycenou. Na to už policista nic nenamítal a zápis sepsal.
Telefonát kvůli úvěru u České spořitelny skončil po jediné větě
V pondělí redaktor ohlásil ztrátu i na magistrátu a občanka se tím dostala do evidence ztracených dokladů. O několik dní později mu zazvonil telefon. Volající tvrdil, že s ním potřebuje dořešit úvěr u České spořitelny. Znal jeho telefonní číslo, přičemž odkud ho vzal, se redaktor nedozvěděl. Pokud skutečně držel v ruce i jeho občanku, měl k dispozici také adresu trvalého bydliště.
Na celý pokus stačila jediná věta, totiž že redaktor občanku ztratil. Volající znejistěl, slíbil, že si to ověří a zavolá zpátky, a už se neozval. Na jeho číslo se nedalo dovolat. Redaktor se pak pro jistotu obrátil na banku, kde mu potvrdili, že na jeho jméno žádná žádost o úvěr neběží.
Policisté tvrdili, že tenhle typ podvodu patří minulosti. Vyvrátil to sám podvodník jen pár dní po návštěvě služebny.
Kolik o sobě řeknete, když podvodníkovi pohrozíte trestním oznámením
Redaktor volajícímu sdělil jediný údaj, který mu pokus znemožnil, a nic dalšího. Řada lidí ale po odhalení podvodu sáhne po výhrůžkách. Před tím důrazně varuje Charlotte Vogel na platformě Quora a stejně tak britský deník The Sun. Člověk, který chce volajícímu „to vrátit“, mu podle nich nevědomky nabízí další informace a podvodníci s nimi dál obchodují.
Stačí věta „jsem právnička a podám na vás trestní oznámení“ a volající zná vaši profesi. Výhrůžka, že si ho najde manžel policista, prozradí zase povolání někoho z rodiny. Když se tyto střípky přidají ke jménu, adrese a telefonnímu číslu, vznikne stručný profil s údaji, které by se podvodník jinak nedozvěděl.
Prodaný profil pak putuje k dalším podvodníkům. Ti při hovoru zmíní něco, co by cizí člověk nemohl vědět, a snáz si tím získají důvěru.
Hlas maminky z cizího čísla může být deepfake, varuje ministerstvo vnitra
Bezpečnější reakce na podezřelý hovor je obyčejné zavěšení. Číslo je pak vhodné zablokovat a pokus nahlásit firmě, jejímž jménem podvodník vystupoval, třeba bance.
Opatrnost se týká i hovorů od blízkých. Když se z neznámého čísla ozve matka nebo kamarád s vysvětlením, že se jim vybil telefon, může jít o hlasový deepfake. Ministerstvo vnitra upozorňuje, že útočník v takovém případě hlas konkrétního člověka napodobí.