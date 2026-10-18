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Policisté odhalili krádež motocyklu ve Velkém Meziříčí, mladý řidič neměl papíry

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Policisté z obvodního oddělení Velké Meziříčí 16. října v noční hodinách zastavili na ulici U Tržiště motocykl Mikilon, na kterém jeli dva mladí muži bez ochranných přileb. Motocyklu dokonce chyběla SPZ. Policisté navíc zjistili že vozidlo není registrované a nemá zákonné pojištění.
Policisté odhalili krádež motocyklu ve Velkém Meziříčí, mladý řidič neměl papíry

Policisté odhalili krádež motocyklu ve Velkém Meziříčí, mladý řidič neměl papíry

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 15:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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