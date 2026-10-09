Policista zlomil fanouškovi čelist při derby Slavie se Spartou

Policista, který během pražského fotbalového derby udeřil fanouška do obličeje a způsobil mu dvojitou zlomeninu čelisti, neuspěl s ústavní stížností. Potvrzeno tak zůstává jeho odsouzení za ublížení na zdraví, za které dostal dvouletý trest vězení s podmínečným odkladem na stejně dlouhou dobu.
K incidentu došlo 24. září 2023 na slávistickém stadionu v Praze-Vršovicích při remíze Slavie se Spartou, která byla podle dostupných informací vypjatá jak na hřišti, tak na tribunách. Fanoušek podle soudního verdiktu policisty provokoval, vulgárně jim nadával a nereagoval na jejich příkazy. Přesto pražské soudy označily reakci příslušníka speciální pořádkové jednotky za nepřiměřenou a protiprávní.
Úder pěstí do tváře si vyžádal operaci v celkové anestezii. Po zákroku fanoušek několik týdnů jedl pouze tekutou stravu, poté mu byly vyjmuty šrouby a následoval další měsíc kašovité diety.
Obhajoba v ústavní stížnosti namítala, že Obvodní soud pro Prahu 10 při hodnocení intenzity zákroku pouze „laicky teoretizoval". Navrhovala doplnit dokazování o znalecký posudek nebo odborné vyjádření od metodiků výcviku speciálních pořádkových jednotek s tím, že policista jednal intuitivně podle nacvičené metodiky.
Ústavní soud sice přiznal, že policisté se ve vyhrocených situacích musí ve zlomku vteřiny rozhodovat pod značným tlakem, argumentaci o naučených vzorcích chování jako omluvě však odmítl. „Bylo by však zcela nepřijatelné vnímat policisty jako bezduché bytosti, které nejsou odpovědny za své jednání, neboť jednají podle naučených vzorců," uvádí usnesení, které připravila soudkyně zpravodajka Veronika Křesťanová.
Obhajoba poukazovala také na to, že mírnější donucovací prostředky jako odstrkování nebo slovní usměrňování na fanouška nezabíraly. Ani to soud nepovažoval za dostatečnou omluvu. Fanoušek byl sice slovně agresivní a vulgárně urážel zasahující policisty, nebyl ale ozbrojený a žádným způsobem jim nevyhrožoval fyzickým napadením.
Zdroj: autorský text / ČTK