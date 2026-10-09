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Policista zlomil fanouškovi čelist při derby Slavie se Spartou

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Dennívýzva
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Policista, který během pražského fotbalového derby udeřil fanouška do obličeje a způsobil mu dvojitou zlomeninu čelisti, neuspěl s ústavní stížností. Potvrzeno tak zůstává jeho…
fotbal-branka

fotbal-branka

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 14:00

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